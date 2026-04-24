Asha Sharma parla del futuro di Xbox Game Pass e delle esclusive

Nel corso di un'intervista concessa a Stephen Totilo, la nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha parlato del futuro di Xbox Game Pass e delle esclusive, stabilendo una serie di priorità: la prima è rafforzare il servizio in abbonamento.
"Per far crescere una piattaforma in abbonamento hai bisogno di più giocatori che la apprezzino, che restino iscritti più a lungo e che siano soddisfatti", ha detto Sharma. La recente scelta di ridurre il prezzo della sottoscrizione punta in tale direzione: "Pensiamo che questa decisione ci farà ottenere tutti e tre gli elementi."
"Abbiamo pensato a Game Pass nell'ottica di due fasi", ha continuato la CEO. "La prima è l'idea di renderlo accessibile, e l'abbiamo affrontata. La seconda è chiedersi cosa si intende per 'valore' a otto anni dalla nascita di Game Pass, con un mondo cambiato e una nuova generazione online. Stiamo esplorando diverse opzioni".
In tal senso, Matt Booty ha sottolineato l'importanza di una pipeline stabile e di qualità: "Cadenza prevedibile, roadmap solida, puntare alla qualità". L'obiettivo non è semplicemente aumentare la quantità di uscite: "Un approccio simile può creare le condizioni per quel colpo di fortuna che porta a vincere il Game of the Year."
Il tema delle esclusive
Asha Sharma ha dichiarato che Xbox "rivaluterà" la questione delle esclusive, sebbene al momento non ci sia ancora una strategia definita. "Si tratta di decisioni che hanno un impatto su un arco di dieci anni", ha spiegato la CEO, che vuole valutare al meglio il da farsi e prendersi il tempo necessario.
"Adotteremo un approccio basato sui dati e sulla strategia, poi guarderemo ai nostri principi e prenderemo delle decisioni. Diremo di più quando saremo pronti", ha detto infatti Sharma. "Voglio prendere la decisione giusta, non quella più veloce."
"Credo che storicamente i nostri prezzi non siano stati abbastanza flessibili", ha poi spiegato la CEO. "È questo il punto su cui vogliamo lavorare. Lo avete visto con Game Pass: era diventato troppo costoso, quindi siamo intervenuti."
"Voglio assicurarmi che, mentre costruiamo hardware, software e servizi, dedichiamo la stessa attenzione alle prestazioni e al tempo di gioco quanto alla possibilità di offrire dispositivi e servizi più accessibili."
"Non possiamo promettere prezzi specifici, ma vogliamo che le persone in tutto il mondo possano giocare."
Un nuovo focus sull'hardware
Dopo la cancellazione della campagna promozionale "This is an Xbox", Asha Sharma ha parlato con Stephen Totilo anche di un rinnovato focus sull'hardware: non quello della prossima generazione, bensì Xbox Series X e S, che a suo avviso sono state poco valorizzate.
"Abbiamo formato un team e stiamo investendo nelle funzionalità della console", ha spiegato la CEO. "Stiamo costruendo le competenze per garantire prestazioni, affidabilità e qualità. Vogliamo che tutti i giocatori che scelgono la Gen 9 abbiano una console eccellente e aggiornamenti regolari."
"Le nostre console di attuale generazione sono un grande hardware e vogliamo assicurarci che il gameplay e l'esperienza della piattaforma siano eccellenti. Sappiamo di non aver investito abbastanza in questo ambito e stiamo tornando a farlo."