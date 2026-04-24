Asha Sharma parla del futuro di Xbox Game Pass e delle esclusive

Nel corso di un'intervista concessa a Stephen Totilo, la nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha parlato del futuro di Xbox Game Pass e delle esclusive, stabilendo una serie di priorità: la prima è rafforzare il servizio in abbonamento.

"Per far crescere una piattaforma in abbonamento hai bisogno di più giocatori che la apprezzino, che restino iscritti più a lungo e che siano soddisfatti", ha detto Sharma. La recente scelta di ridurre il prezzo della sottoscrizione punta in tale direzione: "Pensiamo che questa decisione ci farà ottenere tutti e tre gli elementi."

"Abbiamo pensato a Game Pass nell'ottica di due fasi", ha continuato la CEO. "La prima è l'idea di renderlo accessibile, e l'abbiamo affrontata. La seconda è chiedersi cosa si intende per 'valore' a otto anni dalla nascita di Game Pass, con un mondo cambiato e una nuova generazione online. Stiamo esplorando diverse opzioni".

In tal senso, Matt Booty ha sottolineato l'importanza di una pipeline stabile e di qualità: "Cadenza prevedibile, roadmap solida, puntare alla qualità". L'obiettivo non è semplicemente aumentare la quantità di uscite: "Un approccio simile può creare le condizioni per quel colpo di fortuna che porta a vincere il Game of the Year."