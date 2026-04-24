Alcuni Call of Duty arriveranno comunque su Xbox Game Pass, secondo un nuovo report

Come vi abbiamo già segnalato, la nuova CEO di Xbox ha deciso di dare una svolta a Game Pass: il servizio in abbonamento è calato di prezzo (in versione PC e Ultimate), ma i nuovi Call of Duty non saranno più inclusi all'interno del servizio al lancio.
Questo però non significa che non arriveranno dei giochi di Call of Duty sul servizio, almeno secondo un nuovo report di PC Gamer.
Cosa sappiamo di Call of Duty su Game Pass
La testata ha affermato infatti che l'intenzione di Microsoft è di pubblicare su Xbox Game Pass i vecchi capitoli della serie di Call of Duty. Per essere chiari, non si intendono i capitoli degli anni precedenti, ma quelli molto vecchi.
In pratica, parliamo di questi titoli:
- Call of Duty (2003)
- Call of Duty 2 (2005)
- Call of Duty 2: Big Red One (2005)
- Call of Duty 3 (2006)
- Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
- Call of Duty: World at War (2008)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
- Call of Duty: Black Ops (2010)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)
- Call of Duty: Black Ops 2 (2012)
- Call of Duty: Ghosts (2013)
- Call of Duty: Advanced Warfare (2014)
- Call of Duty: Black Ops 3 (2015)
- Call of Duty: Infinite Warfare (2016)
- Call of Duty: Vanguard (2021)
Ovviamente non è detto che tutti questi giochi arriveranno, ma Microsoft potrebbe sfruttarli per dare valore a Game Pass e attirare comunque qualche fan di CoD senza perdere i guadagni dei nuovi capitoli. Ovviamente per ora è solo un report di PC Gamer (che segnala di aver parlato direttamente con un impiegato di Activision), quindi dovremo attendere novità direttamente da Xbox per capire come si muoverà l'azienda.
Segnaliamo anche che Xbox Game Pass potrebbe permettere ai giocatori di creare il proprio abbonamento personalizzato.