Alcuni Call of Duty arriveranno comunque su Xbox Game Pass, secondo un nuovo report

Come vi abbiamo già segnalato, la nuova CEO di Xbox ha deciso di dare una svolta a Game Pass: il servizio in abbonamento è calato di prezzo (in versione PC e Ultimate), ma i nuovi Call of Duty non saranno più inclusi all'interno del servizio al lancio.

Questo però non significa che non arriveranno dei giochi di Call of Duty sul servizio, almeno secondo un nuovo report di PC Gamer.