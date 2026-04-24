Genshin Impact svela la data di uscita della nazione di Snezhnaya e promette tante novità

Il debutto di questa nuova regione maggiore è previsto per il 12 agosto tramite un aggiornamento maggiore . L'annuncio è stato accompagnato da un video dietro le quinte, che offre un approfondimento sulla filosofia creativa, sulla costruzione del mondo di gioco, sulle novità di gameplay e sulla direzione futura che prenderà il gioco.

Hoyoverse oggi ha presentato la nazione di Snezhnaya di Genshin Impact , la prossima tappa del Viaggiatore e palcoscenico dove si chiuderanno linee narrative aperte fin dal lancio del gioco nel 2020.

Una tappa importante e un grande punto di svolta

Come spiegato dagli sviluppatori, l'arrivo della Nazione del Cryo rappresenta un traguardo fondamentale per Genshin Impact, sia sul piano narrativo che su quello del gameplay. Attesa fin dai primi capitoli dell'avventura, porterà finalmente alla luce le verità legate alla Tsaritsa e al destino dei sei Gnosis, chiudendo linee narrative rimaste in sospeso sin dal lancio del gioco.

La nuova regione introdurrà anche un forte lavoro di world‑building, con elementi culturali inediti come l'arrivo dei treni, che fungeranno sia da elementi simbolici della regione sia da nuovo mezzo di trasporto. L'atmosfera sarà ulteriormente arricchita da una colonna sonora ispirata alla tradizione sinfonica classica e alla musica popolare slava.

Sul fronte del gameplay, Snezhnaya proporrà nuove meccaniche di combattimento e interazione, con l'elemento Cryo che assumerà un ruolo centrale come "elemento di conservazione" nell'open world, affiancato da ulteriori sistemi inediti che verranno approfonditi nei prossimi aggiornamenti. L'update introdurrà anche un miglioramento generale della resa visiva dei personaggi e una maggiore integrazione tra sequenze cinematografiche e gameplay, con l'obiettivo di rendere l'esperienza più fluida, coerente e immersiva.