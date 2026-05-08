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Genshin Impact svela la versione Luna VII: data di uscita, nuovi contenuti e 300 Primogemme in regalo

La versione Luna VII introduce un nuovo capitolo dell'Archon Quest, il debutto di Nicole, Lohen e Prune, nuovi eventi e funzioni di riepilogo della storia, ampliando il mondo di gioco con contenuti, boss e ricompense inedite.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/05/2026
Artwork della versione Luna VII di Genshin Impact
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Hoyoverse ha presentato oggi la versione Luna VII di Genshin Impact, che riporterà i giocatori a Sumeru per prevenire una crisi nella Nazione della Saggezza, oltre a introdurre nuovi personaggi giocabili, eventi a tempo limitato e altro ancora.

L'aggiornamento, intitolato "La verità tra le pagine dei Purana", sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 20 maggio. Tra una novità e l'altra sono stati annunciati anche tre codici promozionali che elargiscono per tutti i giocatori 300 Primogemme e altre risorse utili. Potrete riscattarli dal sito ufficiale o dalla sezione Account > Riscatta un codice nel gioco.

  • BacktoSumeru - 100 Primogemme e 10 Minerale di potenziamento mistico
  • NicolaCoco - 100 Primogemme e 5 Ingegno dell'eroe
  • WilltoWin - 100 Primogemme e 50.000 Mora

Le novità dell'aggiornamento

La versione Luna VII introduce un nuovo capitolo dell'Archon Quest che porta Sumeru sull'orlo del collasso: Nahida cade in un sonno misterioso e un avversario enigmatico, simile al Dottore creduto sconfitto, riemerge trascinando nel conflitto Collei, il Re Ibis Toth, Nicole e altri alleati. Completare la missione entro il tempo limite permette di ottenere fino a 560 Primogemme, materiali d'ascensione per Nicole e l'accesso a un nuovo boss settimanale. Per facilitare la comprensione della trama, arrivano anche la funzione Note guida, che riepiloga gli eventi passati, e miglioramenti ai promemoria di salvataggio delle missioni.

Sul fronte dei personaggi, la versione segna il debutto della prima maga giocabile dell'Hexenzirkel: Nicole, un angelo muto che comunica telepaticamente. È un personaggio Pyro 5 stelle che utilizza catalizzatori, specializzato nel supporto: la sua abilità elementale fornisce bonus ATT e genera uno scudo, mentre il Tripudio evoca una Proiezione arcana che attacca in coordinazione con il personaggio attivo, potenziandosi con l'effetto Hexerei: Rito arcano. Fuori dal combattimento può guidare i giocatori verso tesori vicini. Il suo Giardino della Strega viene ampliato, aprendo nuove stanze e ricompense settimanali.

Arriva anche Lohen, vice capitano della 5ª Compagnia dei Cavalieri di Favonius, nuova unità Cryo 5 stelle con lancia. Il suo stile aggressivo ruota attorno alla gestione di due risorse, Gioia e Voglia di vincere, che gli permettono di infliggere ingenti danni Cryo e potenziarsi quando i compagni combattono. In squadra con personaggi Hexerei diventa ancora più efficace. La sua missione storia esplora un capitolo inedito dei Cavalieri di Favonius.

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Debutta inoltre Prune, personaggio Anemo 4 stelle con catalizzatore capace di infliggere danni multielemento e attivare Turbinio. Nei desideri evento, Nicole e Prune saranno protagoniste della prima fase insieme al ritorno di Durin, mentre la seconda vedrà Lohen e Mavuika.

La versione include anche un evento a tempo limitato dedicato al Mini Hexenzirkel di Klee, con minigiochi e ricompense come l'aspetto arma Chiave fantasmagorica. Infine, Miliastra Mirabilia ospita un evento sportivo e i Manekini ricevono nuove pose utilizzabili in tutta Teyvat, insieme a ulteriori strumenti di modifica e risorse.

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