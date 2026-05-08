Nioh 3 su Instant Gaming già scontato per PC Steam: prezzo ridotto del 30%

Anche Nioh 3 entra tra le offerte attive su Instant Gaming per PC Steam. Il nuovo action RPG firmato Team Ninja viene proposto con un taglio di prezzo significativo nonostante il forte interesse attorno al terzo capitolo della serie. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta attuale porta il gioco a 45,99€ IVA esclusa, che diventano 56,11€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è fissato a 80€ e calcolando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 29,9%. Si tratta di un ribasso già rilevante per una produzione di fascia alta e particolarmente attesa dagli appassionati del genere, anche se non il minimo storico.