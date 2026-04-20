Nioh 3 svela l'arrivo di un grande update con missioni ad alto tasso di sfida e nuove abilità

Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato un aggiornamento gratuito per Nioh 3 che introdurrà nuovi contenuti e sfide per i giocatori. L'update sarà disponibile a partire dal 27 aprile per tutte le piattaforme, ovvero PS5 e PC (via Steam).
La novità principale è rappresentata dall'aggiunta di nuove Pergamene Belliche, missioni secondarie ad elevata difficoltà. Portarle a termine non sarà semplice, ma ne varrà la pena: oltre a offrire un nuovo stimolo per chi cerca una sfida più impegnativa, garantiranno anche ricompense inedite, tra cui nuove abilità.
Le altre novità dell'aggiornamento e un messaggio dal producer
L'aggiornamento introduce anche la Pietra della Contrizione, un oggetto che aumenta il Valore+ e la rarità degli accessori ottenuti, a fronte però di una difficoltà più elevata. Inoltre, sono previste una serie di modifiche al bilanciamento di alcune Grazie.
L'annuncio è stato accompagnato da un messaggio di Kohei Shibata, producer di Nioh 3, che ha ringraziato i giocatori per il supporto e ha anticipato che nei prossimi giorni verranno condivise maggiori informazioni su ogni novità dell'aggiornamento tramite i canali social del gioco. Nel messaggio, Shibata ha inoltre ribadito che il team sta lavorando duramente al supporto post‑lancio, con ulteriori aggiornamenti gratuiti e anche espansioni a pagamento già in programma.