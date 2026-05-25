Nioh 3 si aggiorna alla versione 1.06 con ritocchi al gameplay e tante correzioni

Team Ninja ha pubblicato la patch 1.06.00 di Nioh 3 per PC e PlayStation 5, che apporta diversi cambiamenti alla Stone of Penance , un sistema che aumenta la difficoltà in cambio di ricompense migliori. Con il nuovo aggiornamento, i nemici subiscono più danni elementali mentre gli effetti del Ki sui nemici umani sono stati ribilanciati durante l'utilizzo della modalità. Inoltre, il tasso di drop aumentato presente nel Crucible è stato esteso anche alle aree esterne quando la Stone of Penance è attiva.

Altri dettagli della patch

Team Ninja ha anche ritoccato la progressione delle ricompense, rendendo più frequente la comparsa di equipaggiamenti di livello 161 o superiore e aumentando la quantità di oro ottenuta durante le sessioni con la Stone of Penance attiva. Tra le altre modifiche al gameplay figurano una riduzione della frequenza con cui alcuni nemici umani usano la guardia e un abbassamento della salute di specifici avversari presenti nella missione Battle Scroll Within Time Everlasting.

L'aggiornamento introduce inoltre nuove ricompense completando nuovamente missioni, basi nemiche e Lesser Crucible tramite il sistema di richiamo dei ricordi nello Shogun's Journey. Alcuni dei premi garantiranno ora oggetti di rarità divina, mentre è stata aumentata anche la probabilità di ottenere equipaggiamenti con valori "+" più elevati.

Sul fronte tecnico, la patch corregge diversi problemi segnalati dalla community. Tra questi figurano un bug che poteva impedire la parata con alcune armi dopo aver subito danni letali, un problema che talvolta impediva di eseguire il Grapple contro il boss Honda Tadakatsu quando il Ki raggiungeva lo zero, e un errore che bloccava il drop di equipaggiamenti in alcune missioni avanzate.

Sono presenti anche fix specifici per piattaforma. Su PlayStation 5 è stato risolto un conflitto nei controlli all'interno di alcuni menu, mentre su Steam è stato corretto un crash che poteva verificarsi nel menu dedicato all'aspetto dell'equipaggiamento usando il mouse.

Lo studio ha inoltre anticipato l'arrivo di una nuova patch prevista per l'inizio di giugno. L'aggiornamento sarà focalizzato sui Set Bonuses per le Grace e introdurrà nuove possibilità per la creazione delle build, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente le opzioni strategiche a disposizione dei giocatori. Se volete altri dettagli sul gioco, leggere la nostra recensione di Nioh 3.