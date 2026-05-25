Namco Legendary Mountains ha già una demo giocabile, ma bisogna sbrigarsi

Bandai Namco ha reso disponibile per un periodo limitato la demo di Namco Legendary Mountains, puzzle game tridimensionale in stile voxel che rielabora alcune delle serie arcade storiche della casa giapponese. Il progetto punta a unire meccaniche basate sul punteggio e richiami nostalgici a un'estetica moderna, con ambientazioni e effetti ispirati ai grandi classici degli anni Ottanta.