Namco Legendary Mountains ha già una demo giocabile, ma bisogna sbrigarsi

Bandai Namco ha reso disponibile per un periodo limitato la demo di Namco Legendary Mountains, puzzle game tridimensionale in stile voxel che rielabora alcune delle serie arcade storiche della casa giapponese. Il progetto punta a unire meccaniche basate sul punteggio e richiami nostalgici a un'estetica moderna, con ambientazioni e effetti ispirati ai grandi classici degli anni Ottanta.
La festa di Bandai Namco
Per andare più nello specifico, Namco Legendary Mountains è un puzzle game 3D in grafica voxel che rende omaggio ad alcune delle produzioni arcade più celebri di Namco, oggi parte di Bandai Namco Entertainment. La demo permette di affrontare uno stage principale costruito mescolando elementi provenienti da franchise storici come Pac-Man, Dig Dug, Xevious, Mappy e The Tower of Druaga.
L'esperienza punta soprattutto sulla componente "punteggio", con i giocatori che vengono invitati a migliorare continuamente i loro risultati.
Anche il lato sonoro guarda alla tradizione Namco: lo stage principale utilizza infatti "Legendary Medley", una composizione che rielabora temi musicali tratti dai classici arcade coinvolti nel progetto, accompagnando il ritmo dell'azione e rafforzando l'impronta nostalgica dell'intera produzione.
La demo include inoltre classifiche online globali, permettendo ai giocatori di confrontare i propri punteggi con quelli ottenuti dal resto della community internazionale. Bandai Namco Entertainment ha precisato che la versione dimostrativa sarà disponibile soltanto per un periodo limitato, invitando gli interessati a provarla prima della rimozione dagli store digitali.
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