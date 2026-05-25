Pokémon Champions regala un Gyarados tramite un codice promozionale

Per ottenerlo basta inserire il codice DRAG0NDANCEPTC26 . Una volta avviato il gioco, dalla schermata principale selezionate l'icona "Altri menu" in basso a destra, quindi la voce Dono Segreto e immettete la password. Il regalo sarà disponibile solo fino al 31 maggio , quindi conviene affrettarsi.

The Pokémon Company e Game Freak, come spesso accade, stanno distribuendo un nuovo Pokémon gratuito all'interno dei giochi della serie, e questa volta tocca a Pokémon Champions . Per un periodo limitato, infatti, è possibile riscattare e aggiungere permanentemente alla propria squadra un Gyarados .

Una panoramica del Gyarados in regalo

Il Gyarados distribuito è stato regalato in occasione del Pokémon Sports Day 2026 Trainer Cup, evento tenutosi in Corea del Sud lo scorso fine settimana. Arriva con l'abilità Prepotenza, natura Allegra e le mosse Cascata, Terremoto, Gelodenti e Dragodanza.

Uno sguardo alle statistiche del Gyarados in regalo, Fonte: NintendoLife

Si tratta di una potenziale aggiunta interessante per competere nella Stagione M‑2, iniziata poche settimane fa e attiva fino a mercoledì 17 giugno, con nuove ricompense e un Pass Lotta aggiornato. Restando in tema di novità Pokémon, ricordiamo che pochi giorni fa è stata annunciata anche la nuova espansione Assalto dei Paradossi di GCC Pokémon Pocket, che introduce le prime creature del passato e del futuro di nona generazione nel titolo free‑to‑play.