GCC Pokémon Pocket svela l'espansione Assalto dei Paradossi, con i primi Pokémon Paradosso

Il team di GCC Pokémon Pocket ha annunciato la prossima espansione in arrivo, Assalto dei Paradossi, disponibile dalle 02:00 italiane di giovedì 28 maggio. Il set introdurrà Koraidon-ex, Miraidon-ex e altri Pokémon Paradosso direttamente da Pokémon Scarlatto e Violetto. Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione.

Accanto alle nuove carte Allenatore dedicate a personaggi iconici della serie, i Pokémon Paradosso porteranno nel gioco le categorie Tempo Passato e Tempo Futuro, aprendo nuove possibilità per la costruzione dei mazzi e introducendo una ventata d'aria fresca nel meta.