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GCC Pokémon Pocket svela l'espansione Assalto dei Paradossi, con i primi Pokémon Paradosso

GCC Pokémon Pocket introduce l'espansione Assalto dei Paradossi, con Koraidon-ex, Miraidon-ex e i primi Pokémon Paradosso. In arrivo anche eventi, ricompense e contenuti speciali fino a fine giugno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/05/2026
Artwork della nuova espansione di GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
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Il team di GCC Pokémon Pocket ha annunciato la prossima espansione in arrivo, Assalto dei Paradossi, disponibile dalle 02:00 italiane di giovedì 28 maggio. Il set introdurrà Koraidon-ex, Miraidon-ex e altri Pokémon Paradosso direttamente da Pokémon Scarlatto e Violetto. Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione.

Accanto alle nuove carte Allenatore dedicate a personaggi iconici della serie, i Pokémon Paradosso porteranno nel gioco le categorie Tempo Passato e Tempo Futuro, aprendo nuove possibilità per la costruzione dei mazzi e introducendo una ventata d'aria fresca nel meta.

Eventi e ricompense in arrivo fino a fine giugno

Pochi giorni dopo il lancio dell'espansione, lunedì 1 giugno, i giocatori potranno ottenere nuove copertine e sfondi futuristici dedicati a Miraidon. Contestualmente, è stato svelato anche il programma degli eventi previsti fino alla fine di giugno.

GCC Pokémon Pocket ha raggiunto un grande traguardo su iOS e Android GCC Pokémon Pocket ha raggiunto un grande traguardo su iOS e Android
  • Da fine maggio a inizio giugno - Partecipa alle lotte dell'evento emblema di Assalto dei Paradossi per ottenere emblemi da applicare al profilo e completa le missioni per ricevere oggetti utili.
  • Inizio giugno - Durante la settimana community, saranno disponibili missioni dedicate allo scambio e al regalo di carte, con ricompense come Clessidre scambio, accessori speciali e altri bonus.
  • Da metà a fine giugno - Nell'evento bonus Ceruledge-ex, affronta lotte contro la CPU per ottenere buste promozionali della serie B, vol. 9. Nello stesso periodo sarà attivo anche un evento pesca misteriosa con carte promozionali di Sableye e Floragato.
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