GCC Pokémon Pocket starebbe per ricevere una nuova modalità Raid

L'utente di Twitter MAGIKARP ha svelato quella che dovrebbe essere la nuova modalità di GCC Pokémon Pocket.

GCC Pokémon Pocket è un gioco amato, ma i contenuti in termini di modalità sono alquanto limitati. Da tempo i giocatori sperano che qualcosa cambi e, secondo un nuovo leak, pare che stia per accadere.

Il leak della nuova modalità di GCC Pokémon Pocket

Secondo quanto indicato, GCC Pokémon Pocket proporrebbe un "Raid Pack". In questa modalità il giocatore, insieme ad altri utenti o bot, entra in una Stanza e tutti consumano "stamina" per cooperare e "sconfiggere" una "busta" speciale. (le virgolette sono messe dalla fonte, precisiamo).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I giocatori possono poi aprire la busta tutti assieme e svelare le carte una per una, con le classiche animazioni. Inoltre, si può interagire con delle emoji in tempo reale e il creatore della Stanza può inviare un "grazie" a tutti i partecipanti.

Secondo MAGIKARP, con l'aggiornamento 1.4.0, in GCC Pokémon Pocket è apparso nei dati di gioco un oggetto chiamato "Raid Pack Power Chargers" e tre nuovi attributi (Raid Pack, Raid Pack Owner e Raid Pack Guest), il che renderebbe più credibile il suo leak. Ovviamente queste informazioni vanno prese con le pinze visto che potrebbero essere scorrette o i piani degli sviluppatori potrebbero cambiare.

Se stavate pensando di provare il gioco, ricordiamo che GCC Pokémon Pocket regala 120 clessidre gratis a tutti, ecco come riscattarle: avete tempo fino al 16 maggio.