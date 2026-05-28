Arrestati due uomini per furto di carte Pokémon dal valore di 200.000 euro, rubate dal furgone che le trasportava

Due uomini di 26 e 27 anni sono stati arrestati a Tokyo con l'accusa di aver sottratto da un furgone per le consegne un carico di carte Pokémon, per un valore stimato di circa 34 milioni di yen (circa 200.000 euro). Il furto risale al dicembre dello scorso anno ed è avvenuto nel quartiere di Chiyoda, secondo quanto riportato dall'emittente nipponica TBS.

Le indagini hanno rivelato che il colpo è stato agevolato da informazioni interne. All'epoca dei fatti, uno dei due sospettati era impiegato presso l'azienda di logistica in subappalto incaricata della spedizione. Questa posizione avrebbe consentito ai due di accedere a dettagli operativi riservati, utilizzandoli per tracciare il percorso e le tempistiche del veicolo durante i trasferimenti tra le diverse sedi commerciali.