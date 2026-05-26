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Football Manager 26 introduce la modalità Gestione Nazionali in vista della Coppa del Mondo 2026

Football Manager 26 si aggiorna con la nuova modalità Gestione Nazionali, portando il Mondiale 2026 nel gioco con licenza ufficiale FIFA, nuove funzioni, nazionali femminili e compatibilità con i salvataggi precedenti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/05/2026
Uno scatto da Football Manager 26
Football Manager 26
Football Manager 26
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Sports Interactive ha pubblicato oggi un importante aggiornamento per Football Manager 26, che prepara il gioco all'inizio della FIFA World Cup 2026 di quest'estate tramite la nuova modalità Gestione Nazionali. L'update è disponibile per tutte le versioni: PC, console, Touch e Mobile.

L'aggiornamento porta diversi miglioramenti alle competizioni internazionali, tra cui una creazione della squadra più approfondita, un sistema di allenamento pre‑partita e una nuova opzione di avvio rapido che permette di iniziare direttamente dal Mondiale 2026.

Una competizione con licenza ufficiale FIFA

La modalità Gestione Nazionali non si limita al torneo maschile: l'aggiornamento introduce anche la possibilità di allenare le nazionali femminili, ampliando ulteriormente le opzioni di carriera. Inoltre, i salvataggi delle carriere provenienti da FM23 e FM24 risultano compatibili con la nuova modalità.

Non solo, per la prima volta nella storia della serie, grazie al primo accordo di licenza con la FIFA, Football Manager include grafiche, marchi e divise ufficiali della FIFA World Cup 2026, offrendo un livello di autenticità mai visto prima nel gioco.

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A ogni modo, Sports Interactive precisa che al lancio saranno disponibili 47 delle 48 nazionali qualificate, mentre alcune divise ufficiali potrebbero essere aggiunte successivamente, poiché l'approvazione delle licenze è ancora in corso.

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