Football Manager 26 introduce la modalità Gestione Nazionali in vista della Coppa del Mondo 2026

Sports Interactive ha pubblicato oggi un importante aggiornamento per Football Manager 26, che prepara il gioco all'inizio della FIFA World Cup 2026 di quest'estate tramite la nuova modalità Gestione Nazionali. L'update è disponibile per tutte le versioni: PC, console, Touch e Mobile.

L'aggiornamento porta diversi miglioramenti alle competizioni internazionali, tra cui una creazione della squadra più approfondita, un sistema di allenamento pre‑partita e una nuova opzione di avvio rapido che permette di iniziare direttamente dal Mondiale 2026.