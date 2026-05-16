Football Manager torna su cassetta: arriva il cofanetto celebrativo del classico per ZX Spectrum

Midnight Brew Games ha annunciato ZX Football Manager - The Legacy Collection , un cofanetto in edizione limitata sviluppato in collaborazione con Kevin Toms, il padre della storica serie. La raccolta include il gioco originale del 1982 su cassetta per ZX Spectrum, accompagnato da due versioni aggiornate: Football Manager Revisited , rielaborazione del classico a cura di Glen Anderson con l'aggiunta dei principali campionati europei, rose aggiornate e nuove funzionalità, e Football Manager Revisited: International Edition, che permette di rivivere i Mondiali del 2026 e del 1982 - quest'ultimo torneo disponibile in esclusiva nella versione fisica.

Pacco ricco

Parlando della confezione, il cofanetto si presenta in uno slipcase protettivo con scatola interna, cassette con copertine reversibili e protezioni in schiuma. Tra i contenuti bonus figurano una replica autografata del biglietto da visita della software house Addictive Games di Toms e un booklet a colori di 24 pagine con profili dei giocatori originali in stile figurine, un fumetto ispirato a Roy of the Rovers che ripercorre la carriera di Toms, vari documenti d'archivio, illustrazioni restaurate e materiali d'epoca.

La ZX Football Manager - The Legacy Collection

Allan Turvey di Midnight Brew Games ha spiegato le ragioni del progetto: "Abbiamo messo insieme questa raccolta per celebrare il Football Manager originale non solo come simulazione su un vecchio computer a 8 bit, ma come un'opera culturalmente e storicamente importante, la cui storia racconta molto della storia sociale britannica in un periodo di grande cambiamento, e la cui influenza arriva fino ai giorni nostri. Volevamo raccontare quella storia nel modo giusto."

Quanto all'assenza di licenze ufficiali di FIFA o PFA, Turvey ha preferito glissare con ottimismo: "Speriamo che questo progetto venga accolto nello spirito in cui è offerto. Le versioni digitali dei tre giochi sono disponibili gratuitamente; il nostro obiettivo è produrre una tiratura molto limitata su un formato fisico classico, come oggetto da collezione."

Il cofanetto è ordinabile sul sito di Midnight Brew Games a 36 sterline più spese di spedizione, con consegna prevista tra giugno e luglio 2026.