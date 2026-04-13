Football Manager 26: prezzo dimezzato su Instant Gaming per la simulazione calcistica SEGA

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta dedicata a Football Manager 26, proposto a 26,49€ (IVA esclusa) invece di 60€, con uno sconto pari al 56%. La key è riscattabile su Steam e consente l'attivazione immediata su PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto all'uso nel giro di pochi minuti. Lo potete acquistare cliccando sul box qui sopra oppure sul link dedicato. Si tratta di uno dei prezzi più interessanti visti finora per l'ultimo capitolo della serie, considerando che parliamo di un titolo relativamente recente e ancora molto attivo in termini di aggiornamenti e community.