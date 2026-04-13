Football Manager 26: prezzo dimezzato su Instant Gaming per la simulazione calcistica SEGA

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta dedicata a Football Manager 26, proposto a 26,49€ (IVA esclusa) invece di 60€, con uno sconto pari al 56%. La key è riscattabile su Steam e consente l'attivazione immediata su PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto all'uso nel giro di pochi minuti. Lo potete acquistare cliccando sul box qui sopra oppure sul link dedicato. Si tratta di uno dei prezzi più interessanti visti finora per l'ultimo capitolo della serie, considerando che parliamo di un titolo relativamente recente e ancora molto attivo in termini di aggiornamenti e community.
La simulazione calcistica più completa
Nonostante alcuni difetti, Football Manager 2026 continua a rappresentare uno dei punti di riferimento per il genere manageriale. Il gioco permette di gestire ogni aspetto di una squadra di calcio, dalle trattative di mercato agli allenamenti, fino alla tattica in partita. Uno degli elementi centrali resta la profondità del database, con migliaia di giocatori, staff e competizioni ufficiali riprodotte con grande accuratezza. L'esperienza è pensata per chi cerca controllo totale e un livello di dettaglio elevato.
A questo prezzo è insomma una proposta particolarmente interessante per gli appassionati di calcio gestionale, soprattutto per chi vuole entrare nella serie senza affrontare il costo pieno. Qui trovate la nostra recensione di Football Manager 26.