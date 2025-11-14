1

Football Manager 26 batte Battlefield 6 ed EA Sports FC 26, è primo nella classifica europea

Football Manager 26 ha debuttato in prima posizione nella classifica europea, battendo titoli come Battlefield 6 ed EA Sports FC 26, e imponendosi come il lancio migliore di sempre per la serie SEGA nel vecchio continente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/11/2025
Football Manager 26 ha battuto Battlefield 6 ed EA Sports FC 26, debuttando al primo posto della classifica europea: un risultato straordinario per la nuova edizione del manageriale calcistico sviluppato da Sports Interactive.

Il gioco si è infatti reso protagonista del lancio migliore di sempre per la serie SEGA nel vecchio continente, nonostante le numerose recensioni negative su Steam e l'inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one.

  1. Football Manager 26 (SEGA)
  2. Battlefield 6 (EA)
  3. EA Sports FC 26 (EA)
  4. Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo)
  5. Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (Nintendo)
  6. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
  7. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
  8. Ghost of Yotei (Sony)
  9. Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)
  10. NBA 2K26 (2K Games)
La seconda new entry di questa settimana è Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, che si posiziona quinto ma pare aver totalizzato vendite sostanzialmente inferiori rispetto al precedente Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, stimate in un -75%.

La classifica per incassi è un po' diversa

Accolto dalla stampa internazionale con voti generalmente positivi, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio guadagna una posizione nella classifica per incassi, ma il podio non cambia e vede anche qui Football Manager 26 imporsi su Battlefield 6 ed EA Sports FC 26.

  1. Football Manager 26 (SEGA)
  2. Battlefield 6 (EA)
  3. EA Sports FC 26 (EA)
  4. Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (Nintendo)
  5. Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo)
  6. Ghost of Yotei (Sony)
  7. Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)
  8. NBA 2K26 (2K Games)
  9. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)
  10. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
