Football Manager 26 batte Battlefield 6 ed EA Sports FC 26, è primo nella classifica europea

Football Manager 26 ha battuto Battlefield 6 ed EA Sports FC 26, debuttando al primo posto della classifica europea: un risultato straordinario per la nuova edizione del manageriale calcistico sviluppato da Sports Interactive.
Il gioco si è infatti reso protagonista del lancio migliore di sempre per la serie SEGA nel vecchio continente, nonostante le numerose recensioni negative su Steam e l'inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one.
- Football Manager 26 (SEGA)
- Battlefield 6 (EA)
- EA Sports FC 26 (EA)
- Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo)
- Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (Nintendo)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Ghost of Yotei (Sony)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)
- NBA 2K26 (2K Games)
La seconda new entry di questa settimana è Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, che si posiziona quinto ma pare aver totalizzato vendite sostanzialmente inferiori rispetto al precedente Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, stimate in un -75%.
La classifica per incassi è un po' diversa
Accolto dalla stampa internazionale con voti generalmente positivi, Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio guadagna una posizione nella classifica per incassi, ma il podio non cambia e vede anche qui Football Manager 26 imporsi su Battlefield 6 ed EA Sports FC 26.
- Football Manager 26 (SEGA)
- Battlefield 6 (EA)
- EA Sports FC 26 (EA)
- Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio (Nintendo)
- Leggende Pokémon: Z-A (Nintendo)
- Ghost of Yotei (Sony)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Deep Silver)
- NBA 2K26 (2K Games)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)