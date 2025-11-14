Perché lo Steam Controller non ha il jack audio? Lo spiega Valve (più o meno)

Valve ha ora offerto una spiegazione per questa assenza, pur senza entrare nei dettagli tecnici. Andiamo a vedere che cosa ha detto la compagnia.

Lo Steam Controller continua a far parlare di sé anche per alcune scelte progettuali. Una di queste riguarda l'assenza del jack audio da 3,5 mm . La questione è stata sollevata fin da subito: l'utilità di un collegamento diretto per le cuffie, soprattutto in situazioni che richiedono un ascolto riservato, è infatti chiara a tutti. Nel confronto con altri controller presenti sul mercato, la mancanza risulta poi un elemento distintivo e, per certi versi , limitante.

Perché lo Steam Controller non ha il jack audio

A parlare è stato Steve Cardinali, ingegnere hardware coinvolto nella progettazione dello Steam Controller. La filosofia alla base del dispositivo, ha spiegato, era quella di offrire un accessorio in grado di funzionare sia con il PC sia con lo Steam Machine, senza dipendere da un'unica configurazione d'uso. In questo scenario, secondo Valve, la gestione dell'audio sarebbe stata quasi sempre demandata alla macchina host, rendendo superfluo un collegamento sul controller stesso.

I dettagli dello Steam Controller

La priorità del progetto era quindi concentrarsi su input, sensori e configurabilità, elementi che avrebbero dovuto migliorare la precisione e la flessibilità del dispositivo rispetto ai pad tradizionali. La scelta di ridurre componenti aggiuntivi può essere letta anche in funzione dei costi produttivi e della complessità interna, fattori che spesso influenzano la dotazione finale di un dispositivo consumer.

Nonostante ciò, la mancanza del jack resta un punto controverso. Molti utenti sono abituati a sfruttare la porta audio sui controller per ascoltare in cuffia senza disturbare altre persone, specialmente nelle sessioni serali. L'esempio più citato è quello del DualSense di PlayStation, il cui jack è diventato un elemento molto apprezzato proprio per la comodità d'uso immediata.

Voi che cosa ne pensate?