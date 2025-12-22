Su Steam, i giochi che usano l'IA generativa hanno prodotto ricavi per 660 milioni di dollari nel 2025

Le controversie sull' uso dell'intelligenza artificiale generativa nei videogiochi non sono proprio mancate nell'ultimo anno. Solo nelle ultime settimane abbiamo avuto i casi Arc Raiders , Divinity e Clair Obscur: Expedition 33 . Immaginiamo che in futuro ce ne saranno anche altri, ma poco importa, visto che pare che molti giocatori abbiano già accettato la novità, tanto che i giochi con elementi generati con l'IA pubblicati su Steam nel 2025 hanno prodotto ricavi per circa 660 milioni di dollari , stando a un rapporto di Ichiro Lambe di Totally Human Media.

Tanti giochi e tanti in arrivo

Stando ai dati, attualmente ci sono 10.258 giochi su Steam, circa l'8% dell'intero catalogo, che dichiarano l'uso dell'IA generativa. Solo cinque mesi fa erano 7.818, pari al 7%. L'aumento è netto e molto rapido.

Anceh Battlefield 6 usa elementi fatti con l'IA

Secondo Lambe, 12 giochi su Steam che hanno dichiarato l'uso dell'IA hanno generato ricavi a otto cifre, 33 titoli hanno superato il milione di dollari, e 170 giochi hanno raggiunto entrate a sei cifre.

Tra i titoli di grande richiamo figurano Stellaris, Call of Duty: Black Ops 7 e inZOI. Non si tratta quindi solo di giochi "spazzatura" che usano l'IA generativa, ma anche di produzioni molto grosse, che possono costare decine di euro al consumatore.

Rimane da capire quanto prenderà piede l'IA generativa e quanto verrà usata. Attualmente, in molti casi si parla di un'adozione limitata e mirata, ma in futuro le cose potrebbero cambiare.