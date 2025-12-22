Se sei amante dei souls-like non puoi non aver provato Steelrising: in offerta su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una super promozione che fa calare il prezzo di uno dei souls-like più interessanti degli ultimi anni: Steelrising viene scontato del 93% per un costo totale e finale d'acquisto di 4,20€ (IVA compresa).Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Steelrising è un videogioco sviluppato da Spiders e pubblicato da Nacon, disponibile per Windows PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal settembre 2022. Il gioco si distingue per la sua combinazione di combattimenti frenetici, gestione delle risorse e una trama che riscrive gli eventi della Rivoluzione francese.