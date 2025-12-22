Se sei amante dei souls-like non puoi non aver provato Steelrising: in offerta su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una super promozione che fa calare il prezzo di uno dei souls-like più interessanti degli ultimi anni: Steelrising viene scontato del 93% per un costo totale e finale d'acquisto di 4,20€ (IVA compresa).Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Steelrising è un videogioco sviluppato da Spiders e pubblicato da Nacon, disponibile per Windows PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal settembre 2022. Il gioco si distingue per la sua combinazione di combattimenti frenetici, gestione delle risorse e una trama che riscrive gli eventi della Rivoluzione francese.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia si svolge in un universo alternativo della Rivoluzione francese, dove Luigi XVI domina Parigi con un esercito di automi meccanici. Marie Antoinette affida al suo guardiano automatizzato, Aegis, il compito di trovare i figli sopravvissuti e scoprire il destino del re. Lungo il cammino, Aegis incontra figure storiche come Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, Maximillien Robespierre, Jacques Necker e Alessandro Cagliostro, affrontando potenti nemici tra cui il temibile Titan, un enorme automa creato da Luigi XVI.
Steelrising presenta un gameplay souls-like in terza persona con grande focus sul combattimento.