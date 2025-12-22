Cronos: The New Dawn si aggiornerà con la nuova modalità "Temporal Diver Mode" gratuita

Con la nuova modalità, anche chi non ha intenzione di prendere parte a una sfida troppo impegnativa potrà godersi la storia del gioco e le sue caratteristiche senza dover fare i conti con sfide eccessivamente impegnative.

Una sfida meno impegnativa

"Cronos: The New Dawn è un gioco sviluppato per sfidare i giocatori", ha dichiarato Bloober Team nell'annuncio. "Ma abbiamo ascoltato le vostre opinioni e sappiamo che alcuni di voi desiderano esplorare la storia dietro al gioco secondo i propri ritmi".

"Quindi, al momento stiamo lavorando a una nuova impostazione di difficoltà che verrà introdotta all'inizio del 2026. Questa è la nostra missione", hanno riferito gli sviluppatori.

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma Bloober ha intenzione di lanciare la modalità "Temporal Diver Mode" all'inizio del 2026, con ulteriori informazioni che verranno diffuse nei prossimi giorni.

Nel frattempo, abbiamo visto che Cronos: The New Dawn ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, ma sembrano andare un po' a rilento, nonostante Bloober si attenda comunque dei guadagni significativi dalla nuova IP.