Il successo di Black Myth: Wukong ha favorito il turismo dei luoghi rappresentati nel gioco

Il suo successo esplosivo ha contribuito alla crescita dell'industria videoludica cinese, ma ha fatto bene anche a quella turistica , considerando il numero di richieste per visitare i luoghi rappresentati nel gameplay.

Nel 2024, Game Science ha lanciato quello che molti considerano il primo grande blockbuster videoludico della Cina in ambito premium, Black Myth: Wukong . Del resto ha venduto più di 20 milioni di copie solo nel primo mese, quindi parliamo di qualcosa che ha avuto una risonanza eccezionale in tutto il mondo, nonostante abbia venduto soprattutto in patria.

Conversione da giocatore a turista

La provincia dello Shanxi, alla quale si ispirano numerose ambientazioni del gioco, sta registrando un forte afflusso di turisti, al punto che il fenomeno è stato soprannominato in Cina "conversione da giocatore a turista".

Durante la recente China Game Industry Annual Conference, Qingping Gao, CEO di un'organizzazione turistica dello Shanxi, e Xuejun Xuan, curatore di una mostra dedicata a Black Myth: Wukong, hanno condiviso alcuni dati sul boom culturale generato dal gioco di Game Science.

Black Myth: Wukong include 36 luoghi reali, di cui 27 fortemente basati sul patrimonio culturale e sui siti storici della provincia dello Shanxi. Secondo Gao, i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di questi siti storici sono schizzati alle stelle appena due mesi dopo l'uscita del gioco, superando i 160 milioni di yuan (circa 22,7 milioni di dollari). Inoltre, il lancio del titolo ha favorito la crescita di settori correlati, aumentando i ricavi di strutture ricettive, ristorazione, trasporti e commercio al dettaglio.

Gao spiega che l'enorme popolarità del gioco non si è limitata agli spazi online, ma si è trasformata in turismo. Secondo le statistiche presentate all'evento, le ricerche online per "turismo nello Shanxi" sono aumentate di oltre il 3178% su base annua, con più di 40 miliardi di visualizzazioni sulle pagine social legate all'argomento. Tra le principali ragioni di questo sviluppo, Gao ha citato la rapidità con cui i governi locali e le organizzazioni legate al turismo culturale hanno colto il successo del gioco, elaborando delle strategie per sfruttarlo.

In tema di diffusione culturale, anche la mostra artistica di Black Myth: Wukong, tenutasi presso il Museo d'Arte dell'Accademia Cinese d'Arte di Hangzhou da aprile a luglio di quest'anno, ha registrato numeri record. Inizialmente prevista per circa 40 giorni, la mostra è stata estesa a 108 giorni a causa della domanda straordinariamente elevata. Per lo stesso motivo, il numero di visitatori giornalieri è stato limitato a circa 4.000-6.000 persone, ma l'evento ha comunque totalizzato 450.000 visitatori nell'arco di tre mesi e mezzo.

Secondo i dati presentati, circa l'80% dei visitatori aveva meno di 18 anni e più della metà ha dichiarato che si trattava della prima visita a una mostra d'arte. Sulla base di questi numeri, Xuan suggerisce che questo caso rappresenti un esempio concreto di come una proprietà intellettuale videoludica possa rendere le istituzioni culturali pubbliche, come i musei d'arte, più accessibili e attraenti per il grande pubblico.