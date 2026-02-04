Black Myth: Wukong potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2: a riferirlo è il noto leaker NateTheHate, secondo cui un annuncio ufficiale potrebbe spuntare già domani, nel corso del Partner Showcase che verrà trasmesso a partire dalle 15.00, ora italiana.

Sulle tempistiche Nate non ha in realtà fornito certezze: "la previsione è che possa apparire in questo Partner Direct, ma ho sentito che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2 prima o poi", ha detto. Insomma, potremmo non avere una conferma domani, ma stando alle sue fonti il progetto esiste.

Quel che è certo è che una conversione di Black Myth: Wukong per la nuova console ibrida giapponese rappresenterebbe una sfida tecnica clamorosa, ma potrebbe senz'altro sfruttare l'esperienza che Game Science ha maturato con il DLSS su PC.

Alla fine dei conti sarà proprio la tecnologia di upscaling creata da NVIDIA a rendere eventualmente possibile il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso.