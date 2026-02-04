1

Black Myth: Wukong potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/02/2026
Il protagonista di Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2: a riferirlo è il noto leaker NateTheHate, secondo cui un annuncio ufficiale potrebbe spuntare già domani, nel corso del Partner Showcase che verrà trasmesso a partire dalle 15.00, ora italiana.

Sulle tempistiche Nate non ha in realtà fornito certezze: "la previsione è che possa apparire in questo Partner Direct, ma ho sentito che il gioco arriverà su Nintendo Switch 2 prima o poi", ha detto. Insomma, potremmo non avere una conferma domani, ma stando alle sue fonti il progetto esiste.

Quel che è certo è che una conversione di Black Myth: Wukong per la nuova console ibrida giapponese rappresenterebbe una sfida tecnica clamorosa, ma potrebbe senz'altro sfruttare l'esperienza che Game Science ha maturato con il DLSS su PC.

Alla fine dei conti sarà proprio la tecnologia di upscaling creata da NVIDIA a rendere eventualmente possibile il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso.

L'evento di domani potrebbe essere notevole

Alla luce delle voci riportate finora, sembra insomma che il Nintendo Partner Showcase di domani possa rivelarsi un evento davvero notevole, con annunci sì limitati alle produzioni third party ma di grande spessore.

Rientrano in quest'ottica anche i rumor sull'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2, riportati poco fa nell'ambito di una strategia che vedrebbe Square Enix lanciare la rerza parte del remake in contemporanea su tutte le piattaforme di attuale generazione e non più come esclusiva temporale PlayStation.

#Rumor
