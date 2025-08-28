La conversione di Black Myth: Wukong per Xbox Series è degradata rispetto a PS5, secondo Digital Foundry

Digital Foundry ha messo a confronto la versione Xbox Series X e S di Black Myth: Wukong con quella PlayStation 5 in video, traendone delle conclusioni non troppo lusinghiere per la prima, che risulta davvero bruttina rispetto all'altra. Si parla di grafica di qualità degradata, con delle scelte di sviluppo inusuali e problematiche. Ma andiamo con ordine.

Meglio su PS5?

A differenza di quanto è avvenuto con la maggior parte dei giochi multipiattaforma, la versione per Xbox Series X di Black Myth: Wukong presenta delle differenze visive nette rispetto alla versione PS5, specialmente in Modalità Prestazioni.

La differenza più evidente è la mancanza del sistema di illuminazione globale Lumen di Unreal Engine 5, che in questa modalità sparisce dalla versione Series X, appiattendo tutte le scene, tanto da ricordare i giochi della passata generazione.

Ma non finisce qui, perché le ombre sulla Series X hanno una risoluzione molto più bassa e appaiono "a blocchi" e imprecise rispetto a quelle su PS5. D'altra parte, la Series X gira a una risoluzione interna più alta, circa 1296p, contro i 1080p della PS5, offrendo un'immagine leggermente più nitida, il che è una scelta strana visti tutti gli altri compromessi.

Va detto che la versione Xbox Series X risulta più fluida di quella PS5, nelle diverse modalità grafiche, pur con una risoluzione di rendering più elevata. Peccato per il peggioramento generale della qualità visiva, che è ben visibile anche nel rendering del fogliame e a causa del tearing costante della versione Xbox.

Nemmeno a dirlo, la versione peggiore è quella Xbox Series S, che si presenta senza Lumen e con ombre di qualità ancora più bassa. Inoltre il fogliame è ancora meno definitivo, mentre la risoluzione di rendering è di circa 792p in Modalità Prestazioni e 1080p in Modalità Qualità.

In generale, quindi, la versione visivamente più bella è quella PS5, mentre su Xbox Series X si ha qualche frame al secondo in più, ma con tantissimi compromessi dal punto di vista visivo. Xbox Series S, invece, mostra dei compromessi visivi pesantissimi, con la rimozione totale di una delle caratteristiche grafiche chiave del gioco.