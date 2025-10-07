Un clone di Black Myth: Wukong è spuntato su PlayStation Store, immancabilmente

Considerando il successo riscosso e quanto se n'è parlato, non stupisce più di tanto il fatto che Black Myth: Wukong abbia un proprio clone spudorato su PlayStation Store, che tuttavia ha un'aria decisamente sospetta, dunque da trattare con cautela.
Il titolo del gioco è Wukong: Legacy Reborn, rendendo alquanto palese già dal nome la "fonte d'ispirazione", per così dire, ma il riferimento è ben visibile anche guardando la pagina ufficiale sul PlayStation Store, che mostra un'immagine decisamente simile a quella del protagonista del gioco di Game Science.
Per il momento, si tratta ancora di una pagina provvisoria in quanto il titolo in questione non è acquistabile, ma la questione è ovviamente sospetta, in attesa anche di vedere eventuali iniziative da parte del team autore di Black Myth: Wukong.
Sarà un gioco vero?
Wukong: Legacy Reborn si aggiunge dunque alla folta schiera di cloni di giochi famosi che si trovano regolarmente sugli store delle varie console, nonché su Steam e altri negozi online, generando una certa curiosità per il soggetto scelto in questo caso.
Sembra peraltro trattarsi di un gioco ancora piuttosto lontano, visto che come uscita è segnato gennaio 2027, probabilmente un placeholder in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.
L'autore del gioco è Md Adnan Hossain, già presente sullo store con titoli del calibro di Sex Shop Simulator e Operation Sci-Fi: Hentai Girls, cosa che potrebbe già fornire qualche indizio sulla tipologia di produzione dietro a questo nuovo titolo.
A questo punto attendiamo di vedere come si svilupperà la questione, considerando che le poche immagini presenti su PlayStation Store sembrano indicare un vero e proprio action in terza persona sullo stile di Black Myth: Wukong.