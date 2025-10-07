0

Dragon Ball Z Kakarot per PS5 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon propone Dragon Ball Z: Kakarot in versione PS5 a un prezzo davvero ottimo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/10/2025
Prosegue la Festa delle Offerte Prime di Amazon, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti. Se siete dei grandi fan di Goku e compagni, potrebbe fare al caso vostro Dragon Ball Z: Kakarot, ora scontato del 30% per la versione PS5. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta da qui, oppure cliccando nel box sottostante. Attualmente è possibile acquistare il gioco a 13,70 euro, il 30% in meno rispetto al prezzo più basso registrato sulla piattaforma nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e possibilità di reso entro 14 giorni.

Un po' picchiaduro, un po' GDR

Diversamente dai tanti giochi di combattimento ispirati all'universo di Akira Toriyama, Dragon Ball Z: Kakarot si propone come un action GDR che alterna duelli spettacolari a momenti più intimi e quotidiani nella vita di Goku e dei suoi alleati. Tra sessioni di allenamento, esplorazione in un mondo semi-aperto e attività rilassanti come la pesca, il gioco offre un'esperienza più ampia e narrativa rispetto ai classici picchiaduro.

Dragon Ball Z: Kakarot, la recensione Dragon Ball Z: Kakarot, la recensione

La campagna ripercorre con grande fedeltà l'intera trama di Dragon Ball Z, partendo dallo scontro con Radish fino alla battaglia conclusiva contro Majin Bu. Oltre a impersonare Goku, il giocatore può prendere il controllo di altri protagonisti storici come Gohan, Vegeta e Piccolo, ciascuno dotato di abilità specifiche e stili di combattimento distintivi. Le numerose espansioni uscite dopo il lancio introdocuno nuove porzioni di storia, come ad esempio le avventure di Dragon Ball Daima.

