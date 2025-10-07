Dragon Ball Z Kakarot per PS5 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Prosegue la Festa delle Offerte Prime di Amazon, così come le nostre segnalazioni sulle promozioni più interessanti. Se siete dei grandi fan di Goku e compagni, potrebbe fare al caso vostro Dragon Ball Z: Kakarot, ora scontato del 30% per la versione PS5. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta da qui, oppure cliccando nel box sottostante. Attualmente è possibile acquistare il gioco a 13,70 euro, il 30% in meno rispetto al prezzo più basso registrato sulla piattaforma nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e possibilità di reso entro 14 giorni.
Un po' picchiaduro, un po' GDR
Diversamente dai tanti giochi di combattimento ispirati all'universo di Akira Toriyama, Dragon Ball Z: Kakarot si propone come un action GDR che alterna duelli spettacolari a momenti più intimi e quotidiani nella vita di Goku e dei suoi alleati. Tra sessioni di allenamento, esplorazione in un mondo semi-aperto e attività rilassanti come la pesca, il gioco offre un'esperienza più ampia e narrativa rispetto ai classici picchiaduro.
La campagna ripercorre con grande fedeltà l'intera trama di Dragon Ball Z, partendo dallo scontro con Radish fino alla battaglia conclusiva contro Majin Bu. Oltre a impersonare Goku, il giocatore può prendere il controllo di altri protagonisti storici come Gohan, Vegeta e Piccolo, ciascuno dotato di abilità specifiche e stili di combattimento distintivi. Le numerose espansioni uscite dopo il lancio introdocuno nuove porzioni di storia, come ad esempio le avventure di Dragon Ball Daima.