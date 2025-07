Dragon Ball Z: Kakarot - Daima: Avventura nel regno demoniaco si mostra nello scoppiettante trailer di lancio

Il nuovo DLC, ispirato alla serie animata Dragon Ball Daima, introduce un arco narrativo completamente inedito ambientato nel Regno Demoniaco : un mondo mistico e pericoloso popolato da creature oscure, insetti giganti e isole fluttuanti. Nei panni di Goku in versione miniaturizzata, e accompagnati da Shin, Glorio e Panzy, i giocatori affronteranno una missione per recuperare le Sfere del Drago del Reame Demoniaco.

Il debutto di Dragon Ball Z: Kakarot - Daima: Avventura nel Regno Demoniaco Parte 1 è ormai imminente, e per l'occasione Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio , visibile tramite il player integrato in questa notizia.

La seconda parte arriva nel 2026

Il contenuto include la nuova meccanica delle "Voci del Reame Demoniaco", che permette di approfondire la lore con frammenti narrativi esclusivi. Il gameplay mantiene lo stile action-RPG della serie, arricchito da nuove tecniche di combattimento, missioni secondarie, boss inediti e oggetti speciali come il Bastone del Potere e gli Insetti Medicinari.

La Parte 1 dell'espansione sarà disponibile da domani, 17 luglio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il DLC fa parte del Daima - Adventure Through the Demon Realm Pack, acquistabile al prezzo di 34,99 euro. Il pacchetto include anche la Parte 2, attesa tra gennaio e marzo 2026. Inoltre, dal 18 luglio sarà disponibile la nuova edizione fisica Daima Edition per PS5 e Nintendo Switch, contenente il gioco base e l'accesso completo all'espansione.