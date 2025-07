Tutti i nuovi Samsung pieghevoli in offerta sul sito ufficiale: approfittane, è l'ultimo giorno di promo

Alcune caratteristiche dei nuovi foldable Samsung

Questi smartphone Samsung si contraddistinguono per essere dei foldable, dunque dei pieghevoli, di fascia alta. Si tratta, infatti, di top di gamma non solo per l'azienda ma per l'intero segmento degli smartphone dallo schermo pieghevole.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Il Galaxy Z Flip 7 FE risulta essere una sorta di versione "lite" dell'intera gamma, mentre, il Galaxy Z Flip, che si colloca in mezzo alla serie, prova ad essere una via di mezzo tra il Flip 7 FE e il Galaxy Z 7 Fold, vero top di gamma. Quest'ultimo lo abbiamo anche provato in anteprima e se vi va di avere qualche informazione in più relativa alla sua scheda tecnica, ecco qui il nostro articolo dedicato.