Mouse ASUS TUF: sensore ottico da 8.000 DPI e design ergonomico ultra-leggero, (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una super promozione sul mouse ASUS TUF perfetto per il gaming e per le attività quotidiane , è quasi al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/08/2025
Mouse Asus

Su Amazon, oggi, chiunque stesse cercando un nuovo mouse da usare quotidianamente sia per il gaming e sia per le attività più ordinarie, ad un ottimo prezzo, non si può lasciar sfuggire questa promo: lo sconto attivo sulla piattaforma prevede un risparmio del 37% sull'ASUS TUF M3 GEN II che viene messo in vendita al costo finale e totale d'acquisto di 24,99€.

Si tratta, praticamente, del suo minimo storico che al momento risulta essere fissato a circa 2€ in meno rispetto a questo prezzo. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: ASUS garantisce, come di consueto, affidabilità e qualità nei suoi prodotti e la linea TUF risulta essere sempre una scelta azzeccata per chiunque sia alla ricerca di nuovi accessori e dispositivi da integrare al proprio computer.

Le caratteristiche del mouse

Questo mouse ergonomico ultraleggero pesa appena 59 grammi, la forma è studiata appositamente per offrire una presa naturale e riducendo l'affaticamento anche dopo diverse ore di utilizzo.

Mouse ASUS TUF M3 GEN II
Mouse ASUS TUF M3 GEN II

Il sensore ottico da 8000 DPI assicura un tracciamento preciso al millimetro, ideale per ogni genere di gioco o lavoro di precisione. Grazie al pulsante DPI dedicato, è possibile passare istantaneamente da un livello di sensibilità all'altro, adattandosi a ogni situazione con un semplice tocco.

