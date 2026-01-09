0

Google Pixel 10 Pro da 256 GB è in sconto su Amazon in diverse colorazioni

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Google Pixel 10 Pro da 256 GB in diverse colorazioni e con sconti del 25%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/01/2026
Pixel 10 Pro

Su Amazon è disponibile lo smartphone Google Pixel 10 Pro a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.199 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi scegliere la tua colorazione preferita attraverso i box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche dello smartphone

Questo smartphone è dotato di Tensor G5, display Super Actua con luminosità di 3300 nit e un design elegante dai dettagli in metallo lucido. Il processore vanta una TPU che è fino al 60% più potente per l'IA più avanzata sul dispositivo, in modo da usufruire di un'esperienza ancora più funzionale.

Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro

Il comparto fotografico è dotato di sistema a tripla fotocamera Pro, con diverse funzioni avanzate basate sull'IA, miglioramenti come Zoom Pro, Ritratti ad alta definizione e una stabilizzazione migliorata con Video Boost. In questo caso, lo ricordiamo, le versioni proposte sono nei tagli da 256 GB.

