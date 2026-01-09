L'editore di Manor Lords considera l'IA un cancro e non la vuole nei giochi che pubblica

Mentre le grandi aziende tecnologiche e una parte consistente dell'industria videoludica investono centinaia di miliardi di dollari nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale generativa (pensate a Microsoft o Electronic Arts, per avere due esempi), si moltiplicano le voci contrarie, che la contestano sia sul piano qualitativo, sia su quello etico. Se per alcuni l'IA rappresenta una rivoluzione paragonabile all'avvento del personal computer, capace di rendere lo sviluppo dei giochi più rapido, economico e accessibile, per altri è una minaccia concreta alla creatività e al lavoro umano.

Tra i critici più espliciti e diretti c'è Tim Bender, CEO dell'editore indie Hooded Horse, noto per aver pubblicato titoli come Manor Lords, Against the Storm, Soviet Republic, Cataclismo ed Endless Legend 2, che nei contratti specifica che nei giochi che pubblica non vuole risorse create con l'intelligenza artificiale generativa.