Il Galaxy S26 Ultra si ricarica fino al 75% in mezz’ora, con il caricatore da 60 W

Batteria e ricarica: ecco cosa cambia

Le informazioni sono state riportate dal leaker Ice Universe su X. "I risultati ufficiali dei test sulla nuovissima ricarica da 60 W del Samsung Galaxy S26 Ultra dimostrano che è in grado di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 75% in 30 minuti", si legge. "Questi risultati sono stati ottenuti in condizioni controllate da Samsung. Nell'uso quotidiano, il tempo di ricarica può variare in base a diversi fattori."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In base a una certificazione 3C trapelata recentemente in Cina, lo smartphone dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh, smentendo le precedenti ipotesi che parlavano di una batteria da 5.200 mAh. La certificazione ha invece confermato il supporto per la ricarica cablata a 60 W (il caricatore viene venduto separatamente), mentre dovrebbe essere supportata anche la ricarica wireless a 25 W.

La certificazione

Come già specificato dal leaker, va sottolineato che i tempi di ricarica effettivi potrebbero variare in base alle varie condizioni, quindi i valori riportati sono puramente indicativi.