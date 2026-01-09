Il Galaxy S26 Ultra si ricarica fino al 75% in mezz’ora, con il caricatore da 60 W

Gli smartphone della famiglia S26 di Samsung, in particolare la versione Ultra, dovrebbero accogliere un aggiornamento legato alla ricarica. Non una novità estremamente rivoluzionaria, considerando altri prodotti attualmente in commercio, ma comunque un passo avanti necessario da anni. Secondo quanto riferito, infatti, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe offrire il supporto per la ricarica a 60 W. Ciò significa poter ricaricare la batteria al 75% in 30 minuti, almeno secondo i risultati dei test ufficiali. Vediamo meglio i dettagli.
Batteria e ricarica: ecco cosa cambia
Le informazioni sono state riportate dal leaker Ice Universe su X. "I risultati ufficiali dei test sulla nuovissima ricarica da 60 W del Samsung Galaxy S26 Ultra dimostrano che è in grado di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 75% in 30 minuti", si legge. "Questi risultati sono stati ottenuti in condizioni controllate da Samsung. Nell'uso quotidiano, il tempo di ricarica può variare in base a diversi fattori."
In base a una certificazione 3C trapelata recentemente in Cina, lo smartphone dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh, smentendo le precedenti ipotesi che parlavano di una batteria da 5.200 mAh. La certificazione ha invece confermato il supporto per la ricarica cablata a 60 W (il caricatore viene venduto separatamente), mentre dovrebbe essere supportata anche la ricarica wireless a 25 W.
Come già specificato dal leaker, va sottolineato che i tempi di ricarica effettivi potrebbero variare in base alle varie condizioni, quindi i valori riportati sono puramente indicativi.
La presentazione ufficiale tra un mese
Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto è imminente: l'evento dovrebbe tenersi il 25 febbraio 2026 e l'S26 Ultra sarà tra i principali protagonisti.
Lo smartphone introdurrà anche altre novità, come la tecnologia Flex Magic Pixel OLED, una soluzione definita come "Privacy Display", bordi più arrotondati, un'isola fotografica dedicata e altro ancora. Il prezzo? Circa 1.299,99 dollari.