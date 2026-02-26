Galaxy S26, nessuna riduzione dello sfarfallio: potrebbe ancora affaticare gli occhi sensibili

Samsung ha confermato che non sono presenti opzioni per ridurre lo sfarfallio del display. La serie Galaxy S26 dovrebbe mantenere una frequenza PWM pari a 480 Hz, potenzialmente fastidiosa per gli occhi più sensibili.

La serie Galaxy S26 è stata presentata ufficialmente al Galaxy Unpacked. Dopo una serie di novità e funzioni inedite, emergono dettagli riguardo all'accessibilità per gli utenti più sensibili. Secondo quanto dichiarato da Samsung, sui nuovi smartphone non è presente un'opzione che permetta di ridurre lo sfarfallio del display. Ciò potrebbe tradursi in un maggior affaticamento degli occhi, soprattutto a basse luminosità e durante sessioni di utilizzo prolungate.

Cos’è il PWM dimming e perché è fondamentale Samsung ha confermato che la serie Galaxy S26 non include alcuna opzione di riduzione dello sfarfallio. Per farvi capire, il PWM non abbassa la potenza della luce in modo continuo, ma fa lampeggiare i pixel molto velocemente. Questo lampeggio è invisibile alla maggior parte delle persone, ma per gli occhi più sensibili può risultare fastidioso, causando mal di testa o affaticamento visivo, soprattutto a bassa luminosità. Il DC dimming, invece, riduce la corrente che alimenta i pixel, abbassando la luminosità senza lampeggiamenti evidenti, sebbene possa influire leggermente sulla resa dei colori. Ricordiamo che altri modelli sono invece dotati di questa opzione, come i Motorola Edge o alcuni telefoni Nothing Phone, OnePlus e Google. I modelli Galaxy S26 (Fonte: Giordana Moroni/Multiplayer.it) Inoltre, la funzione Privacy Display non modifica il comportamento del pannello in termini di sfarfallio, risultando quindi irrilevante sotto questo aspetto. Per fornirvi dati più concreti, la serie Galaxy S26 dovrebbe mantenere una frequenza PWM pari a 480 Hz, simile a quella dei modelli precedenti. Si pone quindi al di sotto di HONOR: il modello Magic V5 supporta frequenza più elevate, consentendo di passare a ben 4320 Hz, con uno sfarfallio nettamente ridotto.