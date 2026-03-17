Galaxy S26 Ultra: Samsung conferma che la tecnologia Privacy Display influisce sulla luminosità

Qualche settimana fa abbiamo condiviso alcune segnalazioni sulla tecnologia Privacy Display . Più precisamente, sebbene possa essere utile e pensata per garantire maggiore privacy agli utenti, potrebbe compromettere la qualità dell'immagine. Secondo quanto scoperto, questa tecnologia su Galaxy S26 Ultra potrebbe comportare una luminosità dello schermo inferiore , rispetto al modello S25 Ultra. Ebbene, Samsung ha ammesso che lo schermo del dispositivo può in effetti risultare meno luminoso in determinate condizioni. Tuttavia, l'impatto dovrebbe essere "trascurabile". Vediamo meglio i dettagli.

La funzione Privacy Display rende lo schermo meno luminoso

Come vi abbiamo già raccontato in precedenza, le differenze (sebbene confermate) non sono tali da compromettere l'esperienza dell'utente. Insomma, molto dipende dalla sensibilità degli occhi e si tratta di imperfezioni viste in modo estremamente minuzioso. In ogni caso, Samsung ha ammesso che la funzione Privacy Display può apportare alcune variazioni in determinate angolazioni o quando la luminosità è impostata al massimo.

Privacy Display

Queste sono le dichiarazioni riportate a TechRadar: "La funzione "Privacy Display" è stata progettata per proteggere la privacy dell'utente, offrendo un'esperienza visiva nitida durante il normale utilizzo del telefono. Si noteranno alcune variazioni quando il telefono viene tenuto in determinate angolazioni e quando la luminosità è impostata al massimo; tuttavia, l'eventuale impatto sull'utilizzo effettivo del telefono dovrebbe essere trascurabile".