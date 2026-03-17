WhatsApp ripensa il logout: sarà possibile disconnettersi senza perdere le chat, ecco come

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile al pubblico, ma il suo funzionamento è già abbastanza definito da permettere una lettura chiara delle intenzioni. L'obiettivo è offrire agli utenti un punto di controllo prima della disconnessione, riducendo le azioni impulsive che portano alla perdita di dati.

Chi gestisce più profili su WhatsApp conosce bene i limiti attuali del log-out: disconnettersi dall'account principale è un'operazione tutt'altro che intuitiva, che costringe a disinstallare l'app con il rischio concreto di perdere la cronologia dei messaggi . Un meccanismo macchinoso che WhatsApp sta lavorando a risolvere con un'interfaccia dedicata, individuata nella versione beta 2.26.11.5 per Android.

Come funzionerà la nuova schermata di log-out

Attualmente la gestione degli account multipli su WhatsApp permette di aggiungere profili secondari, ciascuno con la propria cronologia, i propri file multimediali e le proprie impostazioni di notifica. Questi account secondari possono essere rimossi dall'app in qualsiasi momento. L'account principale, invece, non può essere eliminato dall'interno dell'applicazione: l'unica strada percorribile è la disinstallazione completa, che cancella tutti i dati locali se non è stato eseguito un backup preventivo.

La nuova schermata per il log-out da WhatsApp senza perdita dei dati

La nuova schermata di logout introdurrà una sezione dedicata con una serie di suggerimenti pensati per risolvere le cause più comuni che spingono a disconnettersi. Chi vuole proteggere l'accesso all'app troverà il promemoria per attivare il blocco con autenticazione. Chi riceve troppe notifiche verrà indirizzato alle impostazioni per gestirle. Chi ha poco spazio sul dispositivo potrà liberare memoria eliminando file multimediali o vecchi messaggi direttamente dall'app. Sarà presente anche un invito a eseguire un backup della cronologia prima di procedere.

Un'altra funzione in evidenza sarà la possibilità di aggiungere un secondo account. Non tutti sanno che WhatsApp supporta più profili contemporaneamente, e questa mancanza di consapevolezza porta alcuni utenti a cancellare l'account principale quando vorrebbero semplicemente usarne un altro. Rendere visibile questa opzione punta a ridurre eliminazioni inutili.

Se nessuna delle alternative proposte risulterà adeguata, sarà comunque possibile procedere con il logout vero e proprio, anche dall'account principale. In questo caso la cronologia non verrà rimossa dal dispositivo, a differenza di quanto accade con la disinstallazione diretta. Vale la pena sottolineare che la funzione è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e la sua pubblicazione non è garantita: WhatsApp valuterà i risultati dei test prima di decidere se e come distribuirla agli utenti.