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The Last of Us Stagione 3 avrebbe trovato altri due attori, compreso il padre di Abby

I lavori sulla terza stagione di The Last of Us proseguono e il cast pare essere stato ampliato ulteriormente, precisamente con un nuovo paio di attori compreso colui che interpreterà il padre di Abby.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/03/2026
Abby nella serie TV di The Last of US
The Last of Us Parte II
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Tramite un nuovo report di Deadline abbiamo modo di scoprire che HBO avrebbe trovato un altro paio di attori per la terza stagione di The Last of Us.

Parliamo precisamente di Patrick Wilson e Jason Ritter, con quest'ultimo che in realtà non è nuovo alla serie. Vediamo i dettagli.

I nuovi attori di The Last of Us

Patrick Wilson (The Conjuring, Aquaman, Watchmen) vestirebbe i panni del padre di Abby (interpretata da Kaitlyn Dever), ovvero Jerry. Il personaggio ha un ruolo centrale nella trama della serie TV. Jason Ritter (Parenthood, Matlock, Dion) sarebbe un membro del Washington Liberation Front (WLF) - il gruppo paramilitare che controlla parte di Seattle, ambientazione della Stagione 2 e 3 - di nome Hanley. L'attore era stato un Clicker nella prima stagione.

Jason Ritter
Jason Ritter
Patrick Wilson
Patrick Wilson

La moglie di Ritter, Melanie Lynskey, è apparsa nei panni di una delle varie antagoniste di Joel ed Ellie nella prima stagione della serie TV, Kathleen Coghlan, leader di un gruppo locale in una città dove i protagonisti si ritrovano a passare.

The Last of Us: Stagione 3 ha due nuovi attori in arrivo nel cast The Last of Us: Stagione 3 ha due nuovi attori in arrivo nel cast

La terza stagione di The Last of Us dovrebbe coprire la seconda metà del videogioco, tornando all'inizio della storia e raccontando gli avvenimenti della seconda stagione dal punto di vista di Abby.

Ricordiamo infine che la terza stagione di The Last of Us potrebbe essere l'ultima, come suggerito dal boss di HBO.

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