The Last of Us: Stagione 3 ha due nuovi attori in arrivo nel cast

La terza stagione di The Last of Us si arricchisce con due nuovi attori che dovrebbero essere introdotti nel cast, mentre si attendono informazioni ufficiali sulla possibile ultima stagione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/02/2026
Abby nella serie TV di The Last of Us

Arrivano informazioni su The Last of Us: Stagione 3, che potrebbe rappresentare anche l'ultima parte della serie TV incentrata sul franchise di PlayStation, in particolare per quanto riguarda l'arrivo di due nuovi attori che dovrebbero aggiungersi come parte del cast.

Si tratta di Clea DuVall e Jorge Lendeborg Jr, che verranno entrambi aggiunti al gruppo tra le new entry previste per la prossima stagione, sebbene uno dei due vada in verità a sostituire un altro attore su un personaggio già noto dalla seconda stagione.

L'aggiunta dei due attori viene riportata da Deadline e non è ancora propriamente ufficiale, ma può essere considerata decisamente attendibile, in attesa di informazioni più precise sulla terza stagione della serie TV di The Last of Us, che secondo alcune fonti potrebbe essere l'ultima.

L'ultima stagione?

Clea DuVall dovrebbe interpretare un membro dei Serafiti, la fanatica setta religiosa di The Last of Us che si è stabilita soprattutto nella zona di Seattle, e avrà un ruolo di un certo rilievo nella storia.

Clea DuVall
Clea DuVall

Considerando che la terza stagione dovrebbe rappresentare gli eventi dal punto di vista Abby, e il fatto che il gruppo di quest'ultima, WLF, si trova in guerra con i Serafiti, possiamo immaginare che questi ultimi abbiano una certa visibilità.

L'attrice di Abby in The Last of Us suggerisce cosa aspettarsi dalla terza stagione L'attrice di Abby in The Last of Us suggerisce cosa aspettarsi dalla terza stagione

Lendeborg Jr. va invece a interpretare Manny, il membro dei WLF che era stato interpretato da Danny Ramirez nella seconda stagione. Quest'ultimo ha dovuto abbandonare la produzione per una sovrapposizione con altri impegni, come riferito in precedenza, e verrà dunque sostituito da Lendeborg.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa di notizie ufficiali sul prosieguo della serie.

