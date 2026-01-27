L'attrice di Abby in The Last of Us suggerisce cosa aspettarsi dalla terza stagione

Vi anticipiamo che, sebbene non ci siano spoiler in questa notizia, è comunque necessario accennare ad alcuni dettagli delle precedenti stagioni .

Kaitlyn Dever, l'attrice di Abby nella serie TV di The Last of Us , ha recentemente parlato con Deadline della terza stagione e di cosa possiamo aspettarci.

Cosa ha detto Dever su The Last of Us Stagione 3

Dever ha spiegato che si sta "mentalmente e fisicamente" preparando per la stagione e che a breve termine raggiungerà il team per iniziare a lavorare. Inoltre, spiega di essere molto felice di avere un ruolo più importante nella nuova stagione.

La seconda stagione di The Last of Us finisce in modo alquanto drammatico e suggerisce che la prossima seguirà una struttura simile a quella del videogioco, ovvero si tornerà indietro cronologicamente e si rivedrà la storia dal punto di vista di Abby, mentre nella seconda stagione tutto era focalizzato su Ellie (Bella Ramsey).

Secondo Dever, i fan adoreranno la terza stagione, la quale "aggiungerà più contesto alla storia di Abby". Inoltre, è felice che i fan avranno l'opportunità di vedere cosa è successo ad Abby nei tre giorni durante i quali si dipana la storia della seconda stagione.

The Last of Us Stagione 3 è prevista per il 2027, quindi manca almeno un intero anno prima della sua pubblicazione. Inoltre, Neil Druckmann non sarà più parte della produzione, in quanto il co-creatore di The Last of Us vuole maggiormente focalizzarsi sullo sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet.

Infine, segnaliamo anche che uno degli attori di The Last of Us verrà sostituito nella Stagione 3 della serie TV.