L'attrice di Abby in The Last of Us suggerisce cosa aspettarsi dalla terza stagione

The Last of Us continuerà con una terza stagione e ora l'attrice di Abby, Kaitlyn Dever, ha suggerito cosa possiamo aspettarci dalla serie TV e dal suo personaggio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/01/2026
Kaitlyn Dever
The Last of Us Parte II Remastered
The Last of Us Parte II Remastered
Kaitlyn Dever, l'attrice di Abby nella serie TV di The Last of Us, ha recentemente parlato con Deadline della terza stagione e di cosa possiamo aspettarci.

Vi anticipiamo che, sebbene non ci siano spoiler in questa notizia, è comunque necessario accennare ad alcuni dettagli delle precedenti stagioni.

Cosa ha detto Dever su The Last of Us Stagione 3

Dever ha spiegato che si sta "mentalmente e fisicamente" preparando per la stagione e che a breve termine raggiungerà il team per iniziare a lavorare. Inoltre, spiega di essere molto felice di avere un ruolo più importante nella nuova stagione.

La seconda stagione di The Last of Us finisce in modo alquanto drammatico e suggerisce che la prossima seguirà una struttura simile a quella del videogioco, ovvero si tornerà indietro cronologicamente e si rivedrà la storia dal punto di vista di Abby, mentre nella seconda stagione tutto era focalizzato su Ellie (Bella Ramsey).

Uno degli autori di The Last of Us non crede che scrivere prompt per l'IA sia arte Uno degli autori di The Last of Us non crede che scrivere prompt per l'IA sia arte

Secondo Dever, i fan adoreranno la terza stagione, la quale "aggiungerà più contesto alla storia di Abby". Inoltre, è felice che i fan avranno l'opportunità di vedere cosa è successo ad Abby nei tre giorni durante i quali si dipana la storia della seconda stagione.

The Last of Us Stagione 3 è prevista per il 2027, quindi manca almeno un intero anno prima della sua pubblicazione. Inoltre, Neil Druckmann non sarà più parte della produzione, in quanto il co-creatore di The Last of Us vuole maggiormente focalizzarsi sullo sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet.

Infine, segnaliamo anche che uno degli attori di The Last of Us verrà sostituito nella Stagione 3 della serie TV.

#Serie TV
