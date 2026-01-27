Il nuovo Speedball è disponibile da oggi, anche su Xbox Series X e S e PlayStation 5

Rebellion ha annunciato la disponibilità del nuovo Speedball per PC e console, dopo un periodo passato in Accesso Anticipato su Steam , iniziato a ottobre 2024. Per inciso, attualmente è possibile giocarci anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S , per la gioia (si spera) di quelli che ricordano con affetto la serie classica dei Bitmap Brothers.

Il trailer

Per festeggiare è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio, che mostra diversi momenti di gameplay, cercando di renderne al massimo la brutalità.

Ambientato in un cupissimo 2138, Speedball è uno sport futuristico senza regole che permette a due squadre di sfidarsi a velocità e livelli di violenza oltre i limiti umani. Il gioco viene utilizzato dalle megacorporazioni per distrarre le masse oppresse dalle loro vite miserabili. Evidentemente i social network non basteranno più in futuro. Le partite sono frenetiche, esplosive e imprevedibili e richiedono di padroneggiare passaggi veloci, coordinazione e tiro.

Le caratteristiche principali ci dicono che è presente una League Mode, in cui 10 squadre competono per diventare i campioni. Ci sono molte arene, piene di ostacoli e particolarità da sfruttare per vincere. A chi interessa, la Slam Cam in slow motion permette di catturare i tackle più brutali. Il gioco rimane in stile arcade come gli originali e comprende anche una sezione di gestione della squadra.

Speedball è giocabile sia in single player, sia in multiplayer online e locale.