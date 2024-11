Abbiamo provato Speedball, un reboot arrivato dal nulla di una serie storica

Purtroppo non se n'è cavato un ragno dal buco, come si suol dire, con lo scomparso Speedball 2 Tournament che ha completamente mancato il bersaglio, mentre il più recente Speedball 2 HD ha tentato la carta del remake visivo, fallendo miseramente, tanto che molti gli preferiscono ancora oggi la grafica dell'originale. Quando la serie è stata acquisita da Rebellion in tanti hanno sperato che la nuova proprietà facesse qualcosa per ridarle un po' di smalto. Lo studio degli Sniper Elite ha infine risposto, facendo però davvero il minimo indispensabile. Ma proprio il minimo, tanto che il nuovo Speedball è uscito in accesso anticipato su Steam senza che nessuno se ne accorgesse e senza l'uomo dei gelati che urla "Ice cream, ice cream" (uno degli elementi più iconici di Speedball 2). Del resto chi sapeva che lo stavano sviluppando?

Quella Speedball è sempre stata una serie poco valorizzata . Dopo il successo del primo e del secondo capitolo, sviluppati dai Bitmap Brothers, è svanita dai radar, soprattutto a causa di seguiti sottotono, come Speedball 2100 per la prima PlayStation, e successive operazioni di riesumazione poco convinte. Va detto che non tutte le serie possono sopravvivere alla prova del tempo, ma in questo caso le potenzialità per tirare fuori un filone sportivo alternativo c'erano tutte, considerando il prestigio del team di sviluppo originale e l'apprezzamento generale. Del resto quanti giochi sul mercato contrappongono due squadre a chi fa più punti a suon di goal, pestaggi e colpi su dei rimbalzanti stile flipper?

C’è un nuovo Speedball in città

Togliamoci subito il dente. Speedball attualmente ha pochissimi contenuti: praticamente si possono fare soltanto delle partite 1 contro 1 con la CPU o con un amico offline, con oltretutto un numero ridottissimo di opzioni di personalizzazione (di cui parleremo più avanti).

Una delle quattro arene di Speedball

Vero che c'è la possibilità di giocare online, ma farlo attualmente è impossibile, o più propriamente difficilissimo, visto lo scarso numero dei giocatori presenti sui server, che sono per lo più deserti. Per dire, il picco massimo rilevato da SteamDB è di appena 23 persone, con momenti della giornata in cui il numero è sceso a 0. Considerando che sono passati pochissimi giorni dal lancio, è decisamente poco. Del resto, come accennato sopra, è stato lanciato a sorpresa senza praticamente alcuna campagna promozionale, oltretutto in un periodo traboccante di nuove uscite. Quindi, è normale che molti non sappiano della sua esistenza, a meno che non ci siano inciampati per sbaglio.

C'è anche da dire che Speedball è un nome amato soprattutto (se non esclusivamente) dai giocatori più anziani (lo è anche chi scrive, non vi preoccupate), considerando che l'originale fu lanciato nel 1988, il seguito (il capitolo più famoso) nel 1991 e che l'ultimo pubblicato, il 2 HD, risale al 2013 e, come detto, non ha avuto alcun successo.

Quindi, c'era bisogno di introdurlo in qualche modo alle nuove generazioni. Invece si è scelta una strada diversa. Francamente fatichiamo a capire come mai Rebellion lo abbia gettato nella mischia in questo modo, senza dargli alcuna vera possibilità. Sembra quasi che abbia voluto toglierselo di torno perché poco convinta del progetto, a essere molto maliziosi.