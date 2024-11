Nessuno ha contattato Dan Malone dei Bitmap Brothers per chiedergli consigli per il nuovo Speedball

Il nuovo Speedball di Rebellion si sta facendo conoscere più per questioni polemiche che per il gioco in sé, che del resto è stato lanciato sul mercato senza nessuna campagna marketing di accompagnamento e giace semi ignorato su Steam. L'ultima discussione in ordine di tempo è nata da una dichiarazione di Dan Malone, uno dei Bitmap Brothers , nonché autore di Speedball 2, il capitolo più amato in assoluto della serie, che ha detto di non essere stato contattato dal nuovo team di sviluppo.

Una questione di cortesia

Malone è rimasto molto legato alla storia dei Bitmap Brothers, di cui contribuì ad accrescere la fama con giochi del calibro del già citato Speedball 2, Z e The Chaos Engine 2. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi progetti legati al suo passato, come The Bitmap Brothers: Universe e The Bitmap Brothers: Odyssey, nonostante nel frattempo abbia lavorato per compagnie quali EA, Sony, System 3, Pepsi, Revolution Software e HotGen. Per questo viene un po' l'amaro in bocca nel sapere che non è stato nemmeno avvisato dello sviluppo del nuovo Speedball.

"Non ho avuto alcun input sul nuovo Speedball", ha spiegato lo sviluppatore alla testata Time Extension. "Non sapevo nemmeno che fosse in produzione fino a poco tempo fa. Non sono sicuro che gliene importi davvero, però - troppe persone interne dovevano essere impazienti di lavorarci e non c'era spazio per imbarcare il designer/artista originale."

Malone ha affermato di aver accettato da tempo il fatto che Speedball non è più una sua creatura: "È già successo con i vari sequel post-Speedball 2. Non sono stato coinvolto in nessuno, anche se ho fatto alcuni disegni per lo sfortunato Speedball 3. Sono abituato! Non significa che ne sia felice, ma cosa ci posso fare?"

Nel nostro provato del nuovo Speedball, attualmente in accesso anticipato su Steam, abbiamo parlato di un titolo ancora molto acerbo, che manca di giocatori e modalità per sopravvivere più di qualche ora sugli hard disk. Vedremo se si risolleverà con i successivi aggiornamenti.

C'è da specificare che attualmente la proprietà intellettuale di Speedball appartiene in toto a Rebellion, che può ovviamente farne ciò che vuole. Detto questo, è chiaro che un autore possa rimarci male nel caso in cui non venga nemmeno avvisato di un nuovo progetto legato a ciò che ha contribuito a rendere grande, come successo ad asempio al papà di Gimmick! con il lancio di Gimmick! 2, cui il team di sviluppo ha addirittura chiesto scusa.