Hollow Knight: Silksong si mostra in un video della demo per Nintendo Switch 2, avrà una modalità a 120Hz

Oggi è iniziata la Gamescom 2025, con i visitatori della manifestazione di Colonia che possono provare numerose demo di giochi in arrivo nei prossimi mesi. Uno di questi è l'attesissimo Hollow Knight: Silksong, di cui qui sotto possiamo vedere un video gameplay off-screen tratto dalla versione di prova per Nintendo Switch 2.
Da quello che possiamo vedere dal video, la demo di Hollow Knight: Silksong offre la possibilità di giocare due livelli, Moss Grotto e Deep Docks, ognuna popolata da nemici e minacce differenti che mettono alla prova la protagonista Hornet. In aggiunta, dalla Gamescom è arrivata la conferma che il gioco offrirà una modalità a 120Hz sulla console Nintendo, dunque con un framerate superiore ai 60 fps standard.
Domani probabilmente scopriremo la data di uscita
Purtroppo la qualità della ripresa del filmato non è delle migliori, ma supponiamo che in molti passeranno sopra questo dettaglio, tanta è stata lunga l'attesa prima di rivedere nuovamente in azione il metroidvania di Team Cherry.
Fortunatamente, presto arriveranno novità importanti. Lo studio infatti ha annunciato una diretta speciale interamente dedicata a Hollow Knight: Silksong che andrà in onda domani, dove con ogni probabilità verrà annunciata la data di uscita ufficiale precisa su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 2, per il momento prevista entro la fine dell'anno corrente.