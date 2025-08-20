Hollow Knight: Silksong si mostra in un video della demo per Nintendo Switch 2, avrà una modalità a 120Hz

Oggi è iniziata la Gamescom 2025, con i visitatori della manifestazione di Colonia che possono provare numerose demo di giochi in arrivo nei prossimi mesi. Uno di questi è l'attesissimo Hollow Knight: Silksong, di cui qui sotto possiamo vedere un video gameplay off-screen tratto dalla versione di prova per Nintendo Switch 2.

Da quello che possiamo vedere dal video, la demo di Hollow Knight: Silksong offre la possibilità di giocare due livelli, Moss Grotto e Deep Docks, ognuna popolata da nemici e minacce differenti che mettono alla prova la protagonista Hornet. In aggiunta, dalla Gamescom è arrivata la conferma che il gioco offrirà una modalità a 120Hz sulla console Nintendo, dunque con un framerate superiore ai 60 fps standard.