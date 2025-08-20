L'Apple iPad Air 11'' è in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

L'Apple iPad Air 11'' è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 10% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni secondo l'e-commerce è 799€. Si tratta di una promozione a tempo che terminerà il 30 agosto o in caso di esaurimento scorte.

Le caratteristiche dell'Apple iPad Air 11''

Il tablet ora in offerta monta il chip M3 progettato per Apple Intelligence che rendere più facile scrivere, creare e usare le applicazioni; inoltre utilizza un display da 11 pollici di tipo Liquid Retina con supporto alla tecnologia True Tone e una gamma cromatica di categoria P3 e riflessi ridotti al minimo.

I contenuti della confezione dell'iPad Air

Dispone poi di Touch ID, videocamera frontale 12MP Center Stage, fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e la capacità di registrare video in 4K. Supporta poi la connessione Wi Fi 6E per la massima velocità. È compatibile con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard per iPad Air.