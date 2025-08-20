0

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha una data di uscita su PS5, aperti i preordini sul PlayStation Store

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha finalmente una data di uscita ufficiale su PS5: arriverà esattamente una anno dopo il lancio delle versioni Xbox e PC.

GSC Game World ha annunciato la data di uscita della versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Il gioco debutterà sulla console ammiraglia di Sony il prossimo 20 novembre, a un anno esatto dal lancio su PC, Xbox Series X|S e Game Pass dove ha riscosso un ottimo successo e pareri generalmente positivi.

Sono già aperti i preordini sul PlayStation Store, a questo indirizzo. Al lancio su PS5 saranno disponibili l'edizione standard al prezzo di 59,99 euro, la Deluxe Edition da 79,99 euro (include una missione secondaria bonus, l'artbook e colonna sonora digitali e un pacchetto armi e tute) e infine la ricca Ultimate Edition da 109,99 euro (include tutti i bonus della Deluxe, più un altro pacchetto di tute e armi e il Season Pass).

Pronti a entrare nella Zona?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl porta i giocatori nella Zona di Esclusione di Chernobyl, un'area contaminata e misteriosa popolata da creature mostruose e infestato da anomalie letali, dove solo i cacciatori di tesori, chiamati stalker, hanno il coraggio di avventurarsi per trovare artefatti dal valore inestimabile.

Nei panni di uno di questi stalker, esploreremo un mondo vasto, dinamico, ricco di pericoli: mutanti aggressivi, fazioni ostili, anomalie letali e condizioni atmosferiche estreme. Ogni scelta compiuta ha conseguenze tangibili, influenzando il corso della storia e le relazioni con gli altri personaggi. Il gameplay combina elementi di sparatutto, esplorazione, gestione delle risorse e narrazione interattiva, il tutto combinato al sistema A-Life, che simula la vita indipendente di PNG e creature, rende la Zona viva e imprevedibile.

