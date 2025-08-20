S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha una data di uscita su PS5, aperti i preordini sul PlayStation Store

GSC Game World ha annunciato la data di uscita della versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Il gioco debutterà sulla console ammiraglia di Sony il prossimo 20 novembre, a un anno esatto dal lancio su PC, Xbox Series X|S e Game Pass dove ha riscosso un ottimo successo e pareri generalmente positivi.

Sono già aperti i preordini sul PlayStation Store, a questo indirizzo. Al lancio su PS5 saranno disponibili l'edizione standard al prezzo di 59,99 euro, la Deluxe Edition da 79,99 euro (include una missione secondaria bonus, l'artbook e colonna sonora digitali e un pacchetto armi e tute) e infine la ricca Ultimate Edition da 109,99 euro (include tutti i bonus della Deluxe, più un altro pacchetto di tute e armi e il Season Pass).