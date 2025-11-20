S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile da oggi anche su PS5, ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl conferma che il gioco sviluppato da GSC Game World è disponibile da oggi anche su PS5, a un anno esatto dal debutto su PC e Xbox Series X|S.
Nuovo e ambizioso capitolo di una serie iconica, Heart of Chornobyl punta ancora una volta su di un'atmosfera opprimente, un'ambientazione carica di insidie e segreti, nonché una narrazione intrisa di mistero per catapultarci ancora una volta all'interno della Zona di Esclusione.
In questo luogo così pericoloso, fra mercenari senza scrupoli e creature mutanti, dovremo esplorare foreste silenziose, strutture abbandonate e laboratori sotterranei alla ricerca di risorse preziose, ma pronti a trovare dietro ogni angolo qualcosa di diverso e di terribile, pronto ad attaccarci con l'intenzione di uccidere.
Mosso dall'Unreal Engine 5, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl impiega tecnologie moderne per rappresentare la Zona in una maniera mai così credible e regalarci scorci davvero suggestivi fra una battaglia e l'altra.
Un progetto impossibile
A caratterizzare fortemente l'ultimo progetto di GSC Game World, ad ogni modo, è il fatto che lo studio ucraino sia riuscito a realizzzarlo mentre il paese veniva bombardato dall'esercito russo, circostanza descritta in maniera drammatica in un documentario.
Nonostante le tantissime difficoltà di questa situazione, che perdura ancora oggi, gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sono riusciti non solo a completare i lavori sul gioco, ma anche a portarlo su PS5 al termine dell'accordo di esclusiva sottoscritto con Microsoft.