S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile da oggi anche su PS5, ecco il trailer di lancio

GSC Game World ha annunciato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è disponibile a partire da oggi anche su PS5, a un anno dal debutto su PC e Xbox, come conferma il trailer di lancio.