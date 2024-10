L'emozionante docu-film sulla creazione di S.T.A.L.K.E.R. 2 è disponibile gratis su YouTube: guardatelo qui

Creato in collaborazione con Xbox e diretto da Andrew Stephan (Power On: The Story of Xbox), il documentario affronta molti temi, dalla cattura dell'essenza di Chornobyl e dell'Ucraina, all'indipendenza culturale, allo sviluppo di videogiochi in un mondo che sta crollando, fino alla resilienza personale e collettiva e al superamento della perdita.

Le dichiarazioni sul docu-film di S.T.A.L.K.E.R. 2

"Questo film non parla solo dello sviluppo del gioco più difficile di tutti i tempi. Parla della resilienza e dell'inflessibile spirito umano di fronte a sfide inimmaginabili. Parla dell'importanza della creazione in un'epoca di distruzione... un atto di sfida per creare qualcosa di significativo di fronte alle avversità", dice Andrew Stephan, regista del film.

"Parlando personalmente, S.T.A.L.K.E.R. 2 è il videogioco più grande e più complesso della mia vita. Era ambizioso fin dall'inizio, ma si è rivelato una sfida estrema. È estremamente importante e personale, ed è un gioco realizzato nelle circostanze più stressanti possibili. Tra queste, la pandemia, il trasferimento, i cyberattacchi e, soprattutto, la guerra che sta distruggendo la nostra patria. Vorrei che la guerra non ci fosse mai stata. Vorrei che tutto questo non fosse mai accaduto. Ma è successo. E siamo grati per l'opportunità di condividere tutto questo con il mondo, perché il mondo deve sapere. Questi siamo noi. Questa è la nostra storia", afferma Mariia Grygorovych, direttore creativo di S.T.A.L.K.E.R. 2.

In conclusione il team ci tiene anche a condividere questo messaggio: "Nonostante l'eroismo della nazione, la guerra in Ucraina continua. GSC Game World ha sostenuto il nostro Paese in tutti i modi possibili. Per chi volesse fare lo stesso, consigliamo di seguire il link al fondo di beneficenza ufficiale di Volodymyr Zelenskyy, il Presidente dell'Ucraina in persona."