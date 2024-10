Zelda nel cosplay di hollywolfirl arriva da Echoes of Wisdom e il risultato finale è perfetto

Zelda è un personaggio storico, che di capitolo in capitolo ha cambiato stile, sia per via dello stile grafico, sia per il tipo di gioco in cui si trovava. La sua più recente interazione è quella di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, il gioco esclusivo per Nintendo Switch. Anche se molto recente, tale versione del personaggio non è stata ignorata dagli appassionati di cosplay e ora possiamo ad esempio vedere il cosplay di Zelda realizzato da hollywolfirl.

La versione di Echoes of Wisdom di Zelda è particolare non solo per il suo aspetto, ma per il fatto che si tratta della vera protagonista del gioco. In questo capitolo la Principessa utilizza inoltre un bastone magico che le permette di clonare oggetti e nemici e usarli per risolvere enigmi e vincere battaglie.