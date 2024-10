Hermione Granger nel cosplay di bumble.bees.cosplay va a Hogwarts per scattare le fotografie

Il mondo di Harry Potter e i suoi personaggi sono amati ancora dopo tanti anni e gli appassionati adorano investire la propria creatività per realizzare piccoli omaggi dell'opera letteraria e cinematografica. Ad esempio, in molti creano dei cosplay dedicati, come ha fatto bumble.bees.cosplay con il suo cosplay di Hermione Granger, che è direttamente di fronte a Hogwarts (o per meglio dire un set dagli Harry Potter World Universal Studios)

Hermione, ricordiamo, è la migliore amica di Harry e Ron nel corso della saga ed è una nata babbana, ovvero proviene da una famiglia non magica. È però molto dotata con la magia, è coraggiosa, una grande studiosa e amica.