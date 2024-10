I servizi di Xbox non funzionano: Microsoft conferma i problemi, ma ha già capito cosa fare

Tramite la pagina ufficiale di Xbox possiamo vedere che vi sono vari problemi - confermati ufficialmente - con i servizi online di Xbox. La piattaforma gaming di Microsoft non è attualmente in grado di far fare l'accesso ai giocatori, così come usare funzionalità social e di collegamento con gli amici, oltre che utilizzare giochi nel cloud e riproduzione remota.

Le segnalazioni degli utenti erano iniziate già alcune ore fa. Microsoft indica le 12:40 come orario ufficiale dell'interruzione dei servizi. Alle 14:44, invece, ha affermato - sempre tramite il sito ufficiale - di aver identificato il problema. Ora non resta altro da fare se non attendere una soluzione.