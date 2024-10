Xbox Game Pass svela i primi giochi in arrivo a ottobre per gli abbonati: vediamo la lista ufficiale

Microsoft ha annunciato la lista dei primi giochi in arrivo nel mese di ottobre per gli abbonati a Xbox Game Pass, con una nuova iniezione che comprende cinque titoli di sicuro interesse, come vediamo qui sotto.

Ecco la lista dei giochi in arrivo in questa prima metà di ottobre 2024 per gli abbonati a Xbox Game Pass e PC Game Pass, con le date in cui questi verranno messi a disposizione nel catalogo del servizio su abbonamento:

MLB The Show 24 (Console) - 2 ottobre

Open Roads (Console) - 2 ottobre

Sifu (Cloud, Console e PC) - 2 ottobre

Mad Streets (Cloud, Console e PC) - 7 ottobre

Inscryption (Cloud, Console e PC) - October 10

Da notare che tutti i giochi in questione saranno disponibili nel catalogo Game Pass Standard e Game Pass Ultimate, mentre quelli che sono segnalati in arrivo anche su PC faranno parte del catalogo del PC Game Pass.