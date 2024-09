Xbox al TGS 2024: tutti gli annunci e i giochi in arrivo su Game Pass

Nonostante il territorio notoriamente difficile per Microsoft, anche quest'anno Xbox è stata presente in forze al Tokyo Game Show, dimostrando se non altro un'incrollabile volontà di mostrarsi attiva anche sul fronte asiatico. Come da tradizione, l'evento è stato anche occasione per annunciare diverse novità riguardanti il Game Pass, che sembra essere l'arma principale su cui la compagnia vuole contare per una diffusione in tale territorio: messi da parte i progetti sulla conquista del mercato console, quello che sembra contare maggiormente ora è la diffusione del marchio e soprattutto del servizio, come evidenziato anche dall'intervento della presidente Sarah Bond sulla possibilità di accedere ai giochi Game Pass anche solo attraverso un'Amazon Fire Stick collegata alla TV.

Potrebbe essere la chiave (o la chiavetta, in effetti) per un rilancio di Xbox in Giappone, considerando la diffidenza nell'acquisto delle console Microsoft, ma anche delle console domestiche in generale, e la possibile fascinazione del pubblico locale per i dispositivi piccoli e facilmente portatili o mimetizzabili nelle case. Al di là di tutto, gli utenti occidentali possono comunque raccogliere i tanti frutti positivi che derivano da questo impegno continuativo della casa di Redmond in territorio nipponico, visto che, se non altro, i giochi continuano ad arrivare per tutti, e in gran parte direttamente sul Game Pass. Oltre agli annunci sui nuovi titoli in arrivo tra console, PC e servizi, quattro giochi sono stati lanciati direttamente nel catalogo dell'abbonamento, andiamo dunque a vedere tutte le novità emerse dalla conferenza Xbox al Tokyo Game Show 2024.